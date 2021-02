Piqué entusiasmado por triunfo del FC Barcelona ante Sevilla: “Hay Liga”

Este sábado 27, el defensor Gerard Piqué se ha mostrado “contento y orgulloso del equipo” tras la victoria del FC Barcelona por 0-2 en el campo del Sevilla, ya que los culés venían de encajar “golpes duros” y se han sabido levantar para “demostrar que siguen vivos”.

“Hoy hemos hecho un señor partido. Es de los días que más orgulloso estoy de este equipo. Jugando así se puede hacer cosas importantes todavía”, manifestó el campeón del mundo con España en conversación con Movistar+.

Sobre la semifinal de vuelta por la Copa del Rey ante el Sevilla, el zaguero de 34 años indicó que “el miércoles plantearemos batalla”. “Si le damos la vuelta al marcador (2-0), la temporada cambia por completo”, agregó.

Gerard Piqué consideró que “hay Liga”. Además, acotó que “se han visto cosas peores” que la remontada que necesita el FC Barcelona para proclamarse campeón pese a que la situación no es la mejor. “El Sevilla no ha creado hoy ocasiones, no han tirado a puerta”, refirió respecto al rival de turno.

Finalmente, el defensa catalán restó importancia a su cambio en el encuentro, ya que había “hablado con el cuerpo técnico para ir aumentando la carga” tras reaparecer después de su lesión de rodilla.

Con información de EFE.

