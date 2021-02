¿Cuándo dinero ganará ‘Canelo’ Álvarez si derrota a Avni Yildirim?

Como en toda pelea de box con estrellas de por medio, una gran suma de dinero está en juego. En el duelo ‘Canelo’ Álvarez vs. Yildirim no será la excepción, ya que ambos pugilistas no solo medirán fuerzas por el título supermediano de la CMB, sino también por las ganancias económicas.

Se estima que el mexicano podría llevarse a sus arcas alrededor de 30 000 000 de dólares por la pelea de este sábado 27 de febrero. Este monto comprende su bolsa, los porcentajes de ventas de pago por evento y los ingresos correspondientes a los auspiciadores y réditos derivados de los derechos televisivos.

Del otro lado, Yildirim tendrá su mayor día de paga enfrentando a ‘Canelo’. Al igual que con el mexicano, su bolsa no es pública.

¿Qué canal transmitirá la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim

La pelea de box entre ‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim, que tendrá lugar el sábado 27 de febrero, podrá ser vista en el Perú a través de la señal de cable de ESPN y ESPN 2 a partir de las 7.00 p. m. Mientras que en señal abierta, ATV cuenta con los derechos televisivos.

Por otro lado, en México, la transmisión estará a cargo de TUDN y, en Estados Unidos, el espectáculo también irá por TUDN, así como FOX Deportes.

¿A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs. Avni Yildirim?

Los boxeadores se verán las caras en el Hard Rock Stadium desde las 7.00 p. m. (hora peruana). En territorio mexicano, la velada empezará a las 6.00 p. m.

