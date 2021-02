Ver Celta de Vigo vs. Valladolid EN VIVO vía DIRECTV Sports . El conjunto de Renato Tapia recibe al Real Valladolid este domingo 28 de febrero en el Estadio de Balaídos por la jornada 25 de LaLiga Santander. El cotejo, que está pactado para las 8.00 a. m. (hora peruana), contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DIRECTV Sports para toda Latinoamérica y Movistar LaLiga para el viejo continente. Además, podrás seguir el minuto a minuto del duelo liguero en La República Deportes de manera ONLINE GRATIS.

Encuentro más que importante por la permanencia en primera división. Celta de Vigo, que hasta hace unas fechas soñaba con los puestos de Europa League, se encuentra ubicado en la casilla 11 de LaLiga Santander con 29 unidades, a tan solo ocho puntos del último equipo que desciende (Eibar con 21 unidades).

El equipo de Renato Tapia viene de caer por 2-0 ante Valencia, mientras que Real Valladolid no gana en LaLiga desde hace dos meses. Han encadenado siete encuentros sin conocer la victoria y vienen de perder por la mínima diferencia ante Real Madrid. Actualmente, se encuentran en la casilla 19 con 21 puntos.

Convocados del Celta de Vigo.

Celta de Vigo vs. Valladolid: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Valladolid ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de febrero ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿A qué hora? 8.00 a. m. ¿En qué canal? DIRECTV Sports, Movistar LaLiga

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Valladolid?

México: 7.00 a. m.

Perú: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Valladolid?

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: Movistar LaLiga 1, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play.

¿Qué canal es DIRECTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Celta de Vigo vs. Valladolid: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Blanco, Martín, Murillo, Araujo, Mallo, Tapia, Méndez, Suárez, Solari, Aspas y Mina.

Valladolid: Masip, Nacho, Fernández, González, Pérez, Mesa, Alcaraz, Orellana, Kike, Janko y Guardiola.

Celta de Vigo vs. Valladolid: historial de partidos

Valladolid 1-1 Celta

Valladolid 0-0 Celta

Celta 0-0 Valladolid

Valladolid 2-1 Celta

Celta 3-3 Valladolid.

