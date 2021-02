André a Peña: “Te dije pon en YouTube: ‘Carrillo goles selección’”

Sergio Peña es uno de los jugadores de la selección peruana que cuenta con continuidad en su club. El volante ofensivo lleva la ’10′ en el Emmen de la Eredivisie de Países Bajos, equipo en el cual brilla con luz propia, por lo que este sábado se lució con un gol que significó la victoria. Tras su conquista, el exjugador de Alianza Lima fue ‘víctima’ de una broma por parte de André Carrillo.

El delantero del Al Hilal estuvo atento al desempeño de Peña y no dudó en sumarse a las felicitaciones por la nueva anotación, aunque de una manera particular. “Antes del partido te dije, pon en YouTube ‘Carrillo goles selección Perú'” , publicó la ‘Culebra’ en una de sus historias de Instagram etiquetando al volante de 25 años. Esta broma fue compartida por Sergio, que no pudo contener la risa.

Gol de Sergio Peña con el FC Emmen

La anotación de Peña llegó a los 15 minutos de juego cuando el Emmen visitó al Utrech por la jornada 24. El peruano pescó un rebote dentro del área que le quedó perfecto a su pie derecho. Él solo tuvo que conectar el disparo.

La victoria sirvió para que el equipo, donde también juegan los peruanos Miguel Araujo, Didier La Torre y Jean Pierre Rhyner, siga en la pelea por abandonar el último casillero. Los ‘Caníbales’ luchan cada fecha por la permanencia en el Eredivisie donde apenas han sumado 12 unidades en 24 partidos.

Hace menos de una semana, el FC Emmen logró su primera victoria en más de 11 meses con la presencia de los peruanos Miguel Araujo y Sergio Peña los 90 minutos. Aquella vez, la escuadra albirroja se impuso 3-2 al Zwolle por la jornada 23 del torneo, su primer triunfo en la presente temporada de la liga neerlandesa.

