Selección peruana: Corzo y González son las novedades en lista de convocados

Con el objetivo de prepararse para la fecha doble de marzo (ante Bolivia y Venezuela) por las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca convocó a 13 jugadores del plano local para entrenar en Videna desde este lunes 1 hasta el martes 2 de marzo. De esta segunda lista, once futbolistas repiten el anterior llamado, mientras que Christofer González (Sporting Cristal) y Aldo Corzo (Universitario) son los nuevos .

Esta es la lista de jugadores convocados para la selección peruana: Carlos Cáceda, Renato Solís, José Carvallo, Aldo Corzo, Eduardo Caballero, Josué Estrada, Gerald Távara, Christofer Gonzáles, Horacio Calcaterra, Erinson Ramírez, Jorge Murrugarra, Christopher Olivares y Alex Valera.

Asimismo, los futbolistas Jefferson Farfán, Alexander Callens y Marco López estarán presentes como invitados en los entrenamientos. Estos tres jugadores han venido entrenando en Videna a falta de continuidad en su equipo. Recordemos que Conmebol ratificó la fecha doble de marzo por las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor enfrentará a Bolivia en La Paz el 25 de marzo (4.00 p. m.), y recibirá a Venezuela en Lima el próximo 30 del mismo mes (8.00 p. m.).

Lista de convocados. Foto: Selección peruana

Ricardo Gareca sobre el futbolista peruano

En conversación con el programa Cuatros de copas de Radio Cooperativa, el entrenador de la selección peruana reveló que conversó con Juan Román Riquelme y Diego Milito sobre cómo es el futbolista peruano, y cómo lo ven en el extranjero.

“A mí me llamaron Milito y Riquelme y he hablado con ellos sobre jugadores peruanos. Me interesa que los futbolistas peruanos pasen por el fútbol argentino porque es altamente competitivo”, señaló el ‘Tigre’ Gareca.

