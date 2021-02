Ricardo Gareca: El futbolista peruano se abre camino ante la inoperancia

En más de una oportunidad, Ricardo Gareca se ha mostrado encantado por la calidad del futbolista peruano e incluso los ha llenado de elogios. Pero, ¿en el extranjero tienen el mismo concepto que el ‘Tigre’? Especialmente en Argentina, donde han llegado muy pocos jugadores del plano local. Esta última interrogante fue discernida por el entrenador de la selección peruana junto a Juan Román Riquelme y Diego Milito .

“A mí me llamaron Milito y Riquelme y he hablado con ellos sobre jugadores peruanos. Me interesa que los futbolistas peruanos pasen por el fútbol argentino porque es altamente competitivo”, empezó declarando el ‘Tigre’ en conversación con el programa Cuatros de copas de Radio Cooperativa.

El estratega de la bicolor destacó que el futbolista peruano se abre “camino ante la inoperancia y la ineficiencia estructural que hay en Perú ”; sin embargo, criticó la infraestructura deportiva. “En la década de los 70′, Perú estaba en el mismo nivel de Argentina y Brasil. A partir de los 80′s, los países fueron creciendo en infraestructura. En Perú fue todo al revés. Perú y Bolivia se quedaron en el tiempo”, sostuvo.

“No se quedaron en cuanto a la calidad futbolística o en cuanto a la mentalidad del jugador. Se quedaron en que al jugador no le brindan absolutamente nada, ni una posibilidad de poder desarrollarse o crecer. Ante este gran problema, el jugador se abre camino por sus propios medios”, añadió el ‘Profe’.

Finalmente se refirió a su presente en la selección peruana. “Para dirigir una selección tienes que estar convencido, no es para experimentar”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.