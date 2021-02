La pelota vuelve a rodar en el fútbol inglés. Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 26 de la Premier League 2021 y a continuación te mostraremos todos los duelos, horarios y escenarios donde se disputarán.

El actual líder Manchester City (59 puntos) recibirá al West Ham en el Etihad Stadium este sábado 27 de febrero. Los ciudadanos no solo buscarán seguir alargando su ventaja con el segundo lugar, sino que buscarán su victoria número 20 de manera consecutiva en la temporada. Sin duda alguna, una marca récord para Josep Guardiola y sus dirigidos.

Ese mismo día se llevarán a cabo West Brom vs. Brighton (10.00 a. m.), Leeds United vs. Aston Villa (12.30 p. m.) y Newcastle vs. Wolves (3.00 p. m.). El domingo tendrá partidos más atractivos como por ejemplo, el choque entre el Leicester (tercero con 49 pts) contra Arsenal (7.00 a. m.) . Los guners que vienen de sellar su pase a los octavos de final de la Europa League aspiran a escalar en la tabla de posiciones, mientras que los foxes quieren meterse en la pelea por la Premier.

Tottenham recibirá al Burnley en el Tottenham Hotspur Stadium (9.00 a. m.), y por la tarde se llevará a cabo el partidazo entre Chelsea vs. Manchester (11.30 a. m.) en Stamford Bridge. Los blues, quintos en la tabla con 43 unidades, aspiran a llegar a Champions League, mientras que los diablos rojos, segundos con 49, esperan ganar para seguir de cerca al City.

Finalmente Sheffield United recibe a Liverpool (2.15 a. m. ) y la jornada se cerrará el lunes 1 de marzo entre Everton vs. Southampton (3.00 p. m.) en Goodison Park.

Premier League: jornada 25

Fecha Partido Horario Estadio 27/02/21 Manchester City vs. West Ham 7.30 a. m. Etihad Stadium 27/02/21 West Brom vs. Brighton 10.00 a. m. The Hawthorns 27/02/21 Leeds United vs. Aston Villa 12.30 p. m. Elland Road 27/02/21 Newcastle vs. Wolves 3.00 p. m. St. James’ Park 28/02/21 Crystal Palace vs. Fulham 7.00 a. m. Selhurst Park 28/02/21 Leicester vs. Arsenal 7.00 a. m. King Power Stadium 28/02/21 Tottenham vs. Burnley 9.00 a. m. Tottenham Hotspur Stadium 28/02/21 Chelsea vs. Manchester United 11.30 a. m. Stamford Bridge 28/02/21 Sheffield United vs. Liverpool 2.15 a. m. Bramall Lane 01/03/21 Everton vs. Southampton 3.00 p. m. Goodison Park

Premier League: tabla de posiciones

Tabla de posiciones de la Premier League. Foto: Flashscore

