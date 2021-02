Lapadula sobre Gareca: “Me pidió ser yo mismo con la selección”

Gianluca Lapadula lleva dos partidos con la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. El delantero ítalo-peruano tuvo minutos contra Chile y Argentina y es uno de los fijos por Ricardo Gareca para la siguiente fecha doble de marzo.

En entrevista con ESPN, Lapadula reveló el pedido que le hizo el Tigre cuando lo llamó por primera vez a la Blanquirroja. “Me pidió ser yo mismo con la selección y más chocolate” , señaló el atacante de 31 años.

Gianluca Lapadula es el '9' del Benevento en la Serie A 2020-21. Foto: EFE

Por otro lado, ’Lapagol’ se refirió a los partidos contra Bolivia, en La Paz, y ante Venezuela, en Lima. Ambos duelos son claves para las aspiraciones de Perú en el Mundial y Lapadula mostró respeto por las dos selecciones.

“Venezuela es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, con jugadores jóvenes y de experiencia, es un rival muy difícil. Bolivia se hace muy fuerte en la altura, también será difícil”, expresó.

Finalmente, Lapadula se mostró feliz por representar a la selección peruana en las Eliminatorias y agradeció al plantel por el recibimiento. “Toda la selección me recibió muy bien, me gustó mucho, me llevo bien con todos (mis compañeros). Sentí mucho el afecto de la gente, el cariño, por eso quiero agradecer a todo el país”, concluyó.

Dato: Gianluca Lapadula ha marcado cuatro goles con la camiseta del Benevento en la Serie A.

