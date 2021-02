Gianluca Lapadula sobre el partido con Bolivia: “Nunca he jugado en altura”

Bolivia y Venezuela serán rivales “difíciles” para la selección peruana, advirtió el delantero Gianluca Lapadula. El jugador del Benevento dio su opinión acerca de la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, en la cual la Blanquirroja deberá visitar La Paz y medirse en Lima contra una Vinotinto que llega envalentonada luego de su triunfo más reciente sobre Chile.

“ Nunca he jugado en la altura ni he estado en una ciudad de altura . Bolivia es un equipo que se hace muy fuerte en altura y ese será un partido difícil”, declaró ‘Lapagol’ sobre el combinado altiplánico en entrevista con ESPN. Respecto a la selección llanera, el atacante se mostró cauteloso, pues reconoció que no tiene muchas referencias de sus jugadores.

“Los conozco, pero no los tengo estudiados. Es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, es un rival muy difícil”, concluyó el futbolista de 31 años. Hasta el momento, Lapadula no ha podido marcar con Perú en los dos encuentros que lleva disputados por el proceso clasificatorio (contra Chile y Argentina).

Lapadula debutó con la selección peruana en noviembre del año pasado. Foto: EFE

Ruidíaz de acuerdo con posible llamado de Ormeño

Con Paolo Guerrero ya recuperado de su lesión, pero sin ritmo de competencia desde hace varios meses, la principal interrogante entre los hinchas es quién asumirá la función de ‘9′ en el equipo. Si bien Lapadula asoma como la primera opción, Raúl Ruidíaz no está del todo descartado. Además, en las últimas semanas sonó el nombre de Santiago Ormeño, quien pasa por un buen momento en México y cuya convocatoria no sería problema para la ‘Pulga’.

“Todo jugador que tenga sangre peruana o que sea considerado y pueda sumar, va a ser bienvenido”, aseguró en diálogo con RPP el delantero del Seattle Sounders sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca cite al jugador del Puebla.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.