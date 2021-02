Directivo de Borussia Dortmund niega que Haaland quiera cambiar de club

Los goles de Erling Haaland han despertado la codicia de los equipos más importantes de Europa, los cuales ven en el delantero a una de las próximas estrellas del fútbol mundial. No obstante, su salida del Borussia Dortmund no se producirá, al menos no en un corto plazo, afirmó Michael Zorc, director deportivo del club.

“ Está claro para todos que Erling Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club después de su paso por el Borussia Dortmund . Sólo voy a decir que seguimos planificando (la próxima temporada) con él”, declaró el directivo en entrevista con el diario Kicker.

Las palabras del exfutbolista discrepan ligeramente con las declaraciones de Mino Raiola, representante del jugador. El agente italiano le había indicado a la BBC que “solo diez clubes” podían costear el fichaje de Haaland, declaración que fue recibida sin problemas en la interna del Dortmund.

El noruego juega en el Borussia Dortmund desde la temporada 2019-20. Foto: EFE

“No veo ningún daño en esas palabras, las considero normales. No hay disensión en absoluto”, manifestó Zorc al respecto. “Estamos felices de tener a Erling aquí con nosotros. Sigue marcando goles como lo ha hecho en los últimos partidos, demostrando su valía. Todo lo que puedo decir es que contamos con él y creo que tampoco se siente incómodo en Dortmund”, agregó.

Erling Haaland tiene contrato vigente con el cuadro amarillo hasta mediados del 2024. Desde que salió de su natal Noruega para jugar primero por Red Bull Salzburgo de Austria y luego por Borussia Dortmund, acumula 71 goles en 70 partidos, un sorprendente promedio de más de un tanto por encuentro.

