Carrillo sobre entrenamientos: “Ya llego para que esos mocosos me escuchen”

Si hay algo que se destaca en la selección peruana es el buen ambiente entre los jugadores. Cada futbolista que llega a la Videna no solo entrena bajo las órdenes de Ricardo Gareca , sino también, refuerza los lazos de amistad con sus compañeros, a tal punto de catalogarse como una familia misma. Esto lo sabe muy bien André Carrillo, quien le jugó una broma a Jefferson Farfán.

La ‘Foquita’, quien se encuentra entrenando en Videna bajo las órdenes del ‘Tigre’ Gareca, aprovechó para darse una vuelta por los vestuarios y publicar en sus historias una fotografía de la camiseta peruana, donde etiquetó a Carrillo. La ‘Culebra’, lejos de pasarlo por alto, aprovechó esta instantánea para jugarle una broma al ’10 de la calle’. “Ya llego para que esos mocosos me escuchen. No me robes nada, por favor”, compartió el atacante del Al-Hilal de Arabia Saudita.

André Carrillo bromea con Farfán. Foto: Instagram

Selección peruana arrancó entrenamientos

Con miras a la fecha doble de marzo donde la bicolor enfrentará a Bolivia y Venezuela pro las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca decidió realizar un pequeño microciclo con jugadores del plano local, incluidos Jefferson Farfán, quien se encuentra recuperado de su lesión a la rodilla.

En cuanto al partido ante Bolivia, que se jugará el 25 de marzo Estadio Hernando Siles de La Paz, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, reveló que ya se encuentran trabajando en las gestiones para este cotejo, además de mencionar que la bicolor viajará 24 horas antes del duelo.

