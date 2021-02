‘Canelo’ Álvarez se molestó al ser consultado por Gennady Golovkin

Este sábado 27 de febrero, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Avni Yildrim se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Antes de medirse contra el turco, el boxeador mexicano protagonizó un incómodo momento durante una entrevista cuando le mencionaron el nombre de Gennady Golovkin.

“Ustedes tienen tatuado a Golovkin en no sé dónde, nomás piensan en eso, ya hice 24 rounds y no entiendo. Tengo otras metas en este momento, subí de peso para ganar en las 175 libras, después bajé a los 168. Subir y bajar de peso son logros”, manifestó ‘Canelo’ en diálogo con la cadena ESPN.

Tal fue la molestia del actual campeón supermediano de la CMB, que dijo no estar dispuesto a soportar más cuestionamientos en caso se realice un tercer combate contra Golovkin.“Esperemos que se haga la pelea, pero nomás no quiero cuando le gane o lo noquee empiecen a decir que ya estaba viejo, ya no se vio igual o empiecen con sus tonterías de siempre ”, agregó.

‘Canelo’ sobre Yildrim: “Es un peleador fuerte”

Acerca de su rival del sábado, ‘Canelo’ tuvo palabras de respeto por el deportista de 29 años. “Sé lo que trae Yildirim, es un peleador fuerte con ganas de ganar y vengo con la mentalidad de siempre, hacer mi trabajo y seguir haciendo historia”, sostuvo.

¿A qué hora y cómo ver ‘Canelo’ Álvarez vs. Yildrim?

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Yildrim se llevará a cabo desde las 7.00 p. m. (horario peruano) con transmisión por TV a cargo de ESPN y ESPN 2. Esta será la primera vez que ambos luchadores se enfrenten entre sí.

