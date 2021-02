Mosquera habla sobre Herrera: “Escucharlo nos ha causado un gran dolor”

Las recientes declaraciones de Emanuel Herrera sobre Sporting Cristal este miércoles 24 de febrero fueron como mísiles en la institución rimense, ya que este aseguró que quiso continuar en el club, pero que nadie lo llamó, ni la directiva ni el comando técnico. Además, dijo que tampoco se despidieron de él.

Ante estos comentarios, el entrenador del club Roberto Mosquera dialogó con Movistar Deportes y dio su versión de los hechos. El técnico peruano se mostró muy dolido por lo dicho por el atacante argentino y dejó en claro que lo tenía en consideración para esta temporada 2021.

“En el comando técnico estamos triste por las declaraciones, que creo no merecemos. Hablar de ‘Ema’ es hablar de solo cosas positivas que hicimos con su carrera. Escucharlo nos ha causado un gran dolor. Lamento este momento que no se merece el club. Estoy consternado porque se aleja tanto de la verdad que me he quedado sorprendido”, sostuvo el estratega.

“Él planteó irse de Sporting Cristal a título personal y tiene contrato todo el 2021. El club estaba viendo cómo ofrecerle algo con lo cual él pueda tener la tranquilidad (…). No termino de entender. La institución ha mostrado una nobleza que nos se ve en otras partes porque nos tocó el lado humano, la familia y su necesidad de estar con los suyos”, señaló.

Y agregó: “Yo he hablado dos veces con él. Lo único que pude decirle es que lo necesitábamos, que no es el momento para irse, y no es la manera. A mí me contrataron para hacer el mejor Herrera y entre todos lo conseguimos porque tenía una lesión grave. Se hizo un trabajo fantástico. Terminó siendo una versión superada a la del 2018”.

Del mismo modo, Mosquera recalcó que el argentino no se despidió de él y no se enteró de que se iba del Cristal, y que por esa razón no lo llamó. También recalcó que el director deportivo se referirá al tema de manera más detallada.

