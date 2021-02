Mosquera defiende fichaje de Riquelme: “Es un fantástico cabeceador”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló sobre la contratación del argentino Marcos Riquelme. El delantero de 33 años, que llega procedente del Bolívar de La Paz, jugará una temporada en el club rimense y será el reemplazante de Emanuel Herrera, goleador y mejor jugador de la Liga 1 2020 que fichó por Argentinos Juniors.

El DT bajopontino describió a Riquelme como un “fantástico cabeceador” y defendió su fichaje. Además, calló las críticas de un sector de la prensa e hinchas que señalaron que “no se puede adaptar” y “que no juega”.

“Él (Riquelme) es un fantástico cabeceador, lo que no lo exime de poder jugar porque él no solo ha hecho goles de cabeza, creo que ha hecho igual cantidad de goles con los pies. Por ahí se le quiere quitar mérito, que no es un jugador que se puede adaptar y aún no lo han visto, no saben la estrategia que tenemos con él”, declaró Mosquera en Al Ángulo.

“Cuando entrene lo conoceré y pensaré qué recorridos le conviene a él. Yo lo he visto asociarse bien con varios jugadores. No es tampoco que solo es un cabeceador y que no juega, eso no es grato escucharlo de algunas personas y también duele. El tiempo de adaptación con Riquelme es tirano y veremos qué opciones tenemos en el equipo si él no está físicamente”, agregó.

Desde 2018, Marcos Riquelme pasó gran parte de su carrera deportiva en el Bolívar, y tuvo un breve paso en la U de Chile (2019). En el conjunto celeste anotó más de 70 goles y viene de anotar 20 tantos en la última temporada 2020, entre torneo local e internacional.

