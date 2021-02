Luque revela que Herrera pidió salir de Cristal: “Fue insistente y tajante”

Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, habló sobre la salida de Emanuel Herrera. El delantero argentino contó que no había recibido una propuesta para renovar del club rimense, algo que fue desmentido por el directivo.

“Es una situación sorpresiva, porque en todo momento fue una petición del jugador por una situación personal, siendo insistente y tajante por lo que vivía con su familia, con lo cual solicito al club para viajar y solucionar sus problemas personales”, dijo Luque a RPP.

Emanuel Herrera anotó 20 goles en la última temporada con Sporting Cristal. Foto: FPF

“En todo momento cuando recibí la llamada de Emanuel, él me manifestó que su salida (para ir a Argentinos Juniors) fue por un tema personal, nosotros no pensamos en ponernos intransigentes ante una situación así”, agregó.

El español Luque explicó que se contactó con el delantero de 33 años para lograr una mejora en el contrato, pero fue “tajante”. “Nos causó sorpresa su decisión, el martes me lo comunicó, intenté tres veces hacerle llegar una contrapropuesta, pero él fue muy tajante con su decisión y es difícil de comprar eso con un contrato”, concluyó.

Herrera reveló que quiso seguir en Cristal

En declaraciones para Las Voces del Fútbol, Emanuel Herrera contó que por su cabeza pasaba quedarse en el equipo de Roberto Mosquera, pero ocurrieron situaciones que él no entiende hasta la fecha. Además, comentó que no conversó ni con el presidente, director general y entrenador.

“Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico (...) Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, expresó.

