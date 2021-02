Guevgeozián: “Nos piden jugar a gran intensidad y con sacrificio al equipo”

Carlos A. Mannucci de Trujillo ha fichado a un delantero de área como Mauro Guevgeozián. El futbolista dijo sentirse motivado por haber llegado a un club tan importante y de buen juego.

El armenio se refirió a la propuesta que tendrá la escuadra tricolor para la temporada 2021, de acuerdo a los requerimientos de su entrenador Pablo Periano.

“Lo que nos pide es manejarnos siempre a gran intensidad, que nos sacrifiquemos por el equipo”, señaló el atacante.

Guevgeozián también habló sobre las variantes que puede tener en su posición de delantero.

“A mí no me saquen mucho del área. El año pasado jugamos con tres puntas. La posición mía es de centro delantero, solo con otro o dos más, pero no me saquen de arriba que me pierdo”, afirmó con una sonrisa.

“Me siento cómodo, me siento querido. Mi familia también está cómoda y eso es importante”, añadió.

En otro momento, se refirió al juego que mostró su actual club en la temporada 2020.

“A todos los que miramos mucho fútbol, nos gustó el juego de Mannucci. Tenía la pelota, juego directo. Por más que yo venía de otro tipo de juego un tanto más vertical, pero todos los clubes juegan distinto. Lo que manda es el resultado y, cuando algo te da resultados, terminas haciéndolo”, concluyó.

Carlos A. Mannucci hará frente a FBC Melgar por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana a mediados de marzo.