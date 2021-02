Gregorio Pérez lamentó descenso de Alianza Lima: “Fue un accidente”

El entrenador uruguayo Gregorio Pérez, quien dirigió a Universitario durante los primeros meses del 2020, calificó como “un accidente” el descenso del clásico rival del club crema, Alianza Lima. El estratega de 73 años dio por descontado el regreso del equipo blanquiazul a primera división, pues aseguró que así lo indica su historia.

“Lógico que le tengo un gran respeto a Alianza Lima y que va a volver nuevamente al lugar de privilegio donde ha marcado su historia y donde tiene que estar. Es un accidente que haya descendido, (pero) le tocó y va a volver. Es un club histórico, un grande de América ”, manifestó Pérez en entrevista con el programa Toca y Pasa.

Respecto a un supuesto llamado desde el conjunto de La Victoria, el ahora DT de Defensor Sporting negó que haya existido, aunque confesó que, aun si se hubiese producido, lo habría rechazado.

“Nadie me llamó y, si lo hubiesen hecho, con todo respeto digo que no habría aceptado. Nunca digo ‘de esta agua no beberé', nunca se sabe las vueltas de la vida, pero no creo que falte aclarar nada con todo lo que he dicho. Soy muy respetuoso, ya tengo una trayectoria muy larga, les deseo lo mejor, pero primero está la ‘U’”, agregó.

Pérez alabó llegada de Hernán Novick a Universitario

A pesar del tiempo transcurrido desde su salida del cuadro de Ate, Gregorio Pérez demostró que se mantiene al tanto de lo que sucede en el equipo. Por ejemplo, se refirió al fichaje del mediocampista Hernán Novick, cuyas condiciones de juego alabó.

“Es un jugador con mucha experiencia, tiene buena técnica, es explosivo y cuenta con buena pegada. Jugó en equipos grandes como Peñarol, Cerro Porteño y otros no tan conocidos. Estoy convencido que va a andar muy bien en el fútbol peruano, por sus características. Además, es querendón, guapo, le va a calzar bien la camiseta de la ‘U’”, opinó.

