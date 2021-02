Gregorio Pérez elogia a Novick: “Va a andar muy bien en el fútbol peruano”

Hernán Novick es uno de los dos nuevos fichajes extranjeros de Universitario de Deportes para afrontar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. El volante uruguayo de 32 años, que llega procedente de Peñarol y portará el dorsal ‘10′, fue elogiado por Gregorio Pérez, extécnico de la ‘U’ y actual DT del Defensor Sporting de Montevideo.

“Es un jugador con mucha experiencia, tiene buena técnica, es explosivo y cuenta con buena pegada. Jugó en equipos grandes como Peñarol, Cerro Porteño y otros no tan conocidos. Estoy convencido que va a andar muy bien en el fútbol peruano, por sus características. Además, es querendón, guapo, le va a calzar bien la camiseta de la ‘U’”, declaró Pérez a Toca y Pasa.

Hernán Novick utilizará el dorsal '10' en Universitario de Deportes. Foto: Universitario

Novick se une a la legión charrúa que milita en Universitario como el defensa central Federico Alonso y el volante Luis Urruti, quienes renovaron por un año más. “Ellos son agradecidos, no me cabe la menor duda por la clase de personas que son. Nosotros, los uruguayos, tenemos siempre en la mira abrir puertas para los que vienen atrás”, agregó el estratega de 73 años.

Novick sobre Universitario

Hernán Novick está feliz en Universitario y agradeció el recibimiento del plantel dirigido por Ángel Comizzo. El ‘Mago’, como lo conocen en su país, contó que sus compañeros le hablaron todo lo que genera Universitario y espera vivirlo pronto.

“Estoy feliz, sé que es el equipo más grande del Perú y eso es algo muy lindo. Por lo que me dicen los compañeros no he podido vivir bien de lo que es la ‘U’, los compañeros me comentan muchas cosas lindas como el recibimiento en provincia, todavía no he podido vivir eso por el coronavirus, pero ojalá pase todo muy pronto y la gente pueda ir a los estadios”, manifestó a Movistar Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.