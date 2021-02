Del Solar: La llave está abierta y no jugar amistosos nos perjudicó

Luego del empate sin goles que consiguió César Vallejo hoy ante Caracas FC, por la primera fase de la Copa Libertadores 2021, el técnico del equipo de Trujillo, José Guillermo del Solar, igual se muestra satisfecho por lo que dieron sus dirigidos en su primer partido del año; además, señala que la serie está abierta.

“Me quedo satisfecho en general con el partido, no considero que me demoré en hacer los cambios. Planificamos un partido, fuimos dominadores, fuimos el equipo que creó ocasiones de gol. Conté hasta cinco ocasiones que creó mi equipo, es claro que el fútbol se gana con goles, al final no encuentras el premio si generas y no anotas”, indicó Del Solar.

‘Chemo’ detalló que el no haber jugado amistosos, termina perjudicando y que en Perú es el único país donde no está activa la competencia y que ni amistosos entre otros equipos se puede hacer.

“A ningún equipo le viene bien no tener amistosos perjudica a cualquiera, somos el único país donde la competencia no está activa y tampoco no pueden jugar amistosos, teníamos en mente jugar tres partidos, pero no se aprobó el permiso”, detalló.

Luego, agregó, “Es el primer partido que jugamos, la llave está abierta, vamos a ir con toda la intensión de hacer un buen partido y traer la clasificación. Somos un equipo que va a buscar el arco contrario, genera situaciones goles y la tarea pendiente es acertar esas opciones de gol”.

Finalmente, no reprochó que Yorleys Mena fallara el penal, en minutos finales, que pudo significar el triunfo, “Mena el año pasado pateó todos los penales y no falló, el jugador puede fallar y ahora solo queda continuar, me quedo tranquilo y satisfecho”.