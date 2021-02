Alexis Cossio: “Cristal era una burbuja y Alianza muy tradicional, me cautivó”

Alexis Cossio, jugador que fue dos veces campeón con Sporting Cristal y una vez con Alianza Lima, repasó su carrera y lo que será el nuevo reto de este año con Deportivo Municipal bajo la dirección de Franco Navarro.

-¿Cómo va el trabajo en Municipal? ¿Cuál es el plan de cara al reinicio del torneo?

El club se ha manejado muy bien. Era importante no perder el ritmo. En un principio, hubo incertidumbre porque pensamos que íbamos a parar mucho tiempo otra vez, pero se regularizó todo en menos de lo que pensábamos. Estamos a la espera del inicio el 12 de marzo.

-Seis torneos cortos y dos títulos nacionales con 26 años, ¿cómo te planteas lo que viene?

Los títulos son las cosas más lindas que me han pasado y hay que trabajar para conseguir más. El año pasado estuve muy cerca de llegar a una final. Hicimos historia en Ayacucho, el club se lo merece.

Un título es un objetivo, pero uno no se imagina que casi todos los años va a pelear un campeonato. Salvo Cusco FC, club con el que clasifiqué a torneos internacionales, no pude lograr ningún título. Espero este año conseguir cosas lindas porque hay un buen plantel.

-En el 2013, con 18 años, debutaste y fuiste considerado el jugador revelación del campeonato.

Fue muy inesperado porque debuté en agosto. Yo estaba con Ahmed en la sub-18 y él me dijo que iba a ir al club porque Claudio Vivas quería verme para que debute. Comencé a jugar y ese año estuvimos cerca de llegar a final, quedamos terceros del acumulado.

-Ese mismo año estuviste con la selección peruana en los Juegos Bolivarianos.

Representar a tu país siempre es especial. Estuvimos en Trujillo, la gente nos iba a ver a estadio lleno. Fue un año que en poco tiempo viví cosas muy lindas. Siempre están (esos momentos) en mi cabeza.

-¿Qué sentiste al debutar en la Copa Libertadores en el 2015 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda?

Yo no hice pretemporada con el club porque estuve en el Sudamericano y recién me puse al 100% ante Racing. Daniel Ahmed me dijo que me mentalice porque iba a jugar. El partido era muy difícil, contra un histórico, en un momento en el que los clubes peruanos no sacan resultados a nivel internacional. Ese día hicimos historia y ganamos prestigio.

-Ese mismo año saliste en el equipo ideal del Torneo Apertura.

Fue un año en el que traté de consolidarme porque en el 2014 tenía a Yoshimar Yotún; (él y yo) jugamos la misma cantidad de partidos, luego ya se fue a Suecia.

-Mira a quién tenías en tu posición, también.

Yo recién había debutado, él llega en 2014 y más que una competencia, yo quería aprender lo máximo de él para seguir mejorando.

-En el 2016 vuelves a salir campeón con Sporting Cristal. ¿Qué te llevó a ir a Alianza Lima que tenía 10 años sin ganar un título nacional?

Mi intención siempre fue quedarme en Cristal. Ellos conversaron conmigo antes de mitad de año para quedarme en el club, yo había estado en una pre-lista para la Copa América. No venía jugando, disputaba un duelo cada tres o cuatro partidos.

Alianza Lima se comunicó en octubre, pero no pasó a más. Después, cuando tomé la decisión de ir a otro club, no era por ellos. De hecho, yo estaba por firmar por otra institución, pero Alianza se comunicó. Yo sabía que podía dar que hablar porque salía de Cristal a Alianza, pero quería tener ese reto.

En ese momento, no me imaginaba todo lo que podía vivir en Alianza Lima. Se formó un plantel lindo y nos comprometimos a sacar campeón a un club grande.

Sporting Cristal era una burbuja. Cuando fui a Alianza Lima, fue muy distinto, muy tradicional, como dicen todos, es un club de la gente, del pueblo, de la calle. Me cautivó. Son clubes distintos a los cuales quiero muchísimo y más por haber logrado títulos con ambos.

-Alguna vez Bengoechea te usó de lateral volante y lo hiciste muy bien. ¿Sientes que esa posición te sienta mejor o tienes más confianza de lateral?

En esa época, me acomodaba un poco más de lateral volante, pero no por un tema de que me guste atacar, sino porque hoy en día me considero más maduro y físicamente mucho mejor. Antes me costaba el retorno, era muy bueno atacando, pero como lateral necesitaba volver lo antes posible.

Al margen de lo que ha pasado con la población, al estar tres meses entrenando solo durante la cuarentena y con el club, tomé mucha potencia, fuerza y físico. Desde que había arrancado en el fútbol, nunca me había sentido mejor. Hoy en día, estoy distinto. El año pasado jugué de lateral, carrilero hasta de extremo en las semifinales. Si hoy tuviera que elegir una posición, sería de lateral.

-¿Sientes que ese año se les criticó demasiado?

A todos, porque la gente quiere que juegues lindo, como la exigencia a todos los clubes grandes, pero nosotros nos trazamos un objetivo. Si a un hincha le decías que iba a salir campeón jugando así, el hincha lo firmaba y no pasaba nada. Al igual que nosotros, el técnico y los dirigentes.

En los primeros partidos del torneo de verano, intentamos presionar y jugar bien, pero no nos funcionó. Pablo fue muy inteligente para darse cuenta de eso, cambió el estilo de juego y nos fue muy bien. Si es el último equipo que salió campeón en Alianza, creo que el mérito es muy grande.

Alexis Cossio se caracterizó por su fútbol ofensivo en Alianza Lima. Foto: Archivo

-¿Cuál es la diferencia entre salir campeón con Sporting Cristal y con Alianza Lima?

Esa pregunta es muy difícil. Creo que en ambos clubes he pasado cosas maravillosas. Cristal lo relaciono con familia y hogar. Alianza te acerca al hincha, a lo tradicional, al fútbol peruano . Son clubes totalmente distintos y cada uno tiene sus cosas lindas. Espero en algún momento volver a alguno. Siempre les tendré un aprecio importante.

-¿Por qué no seguiste en Alianza? ¿Te habría gustado continuar?

En un club grande, siempre hay que quedarse los años que se pueda. Es un privilegio poder estar. No se acercaron a mí y eso se respeta. Uno debe trabajar para llegar a un grande como Alianza, Cristal, Universitario, Municipal o Boys.

-En el 2018 fue la temporada que más minutos tuviste y para el 2019 te lesionas. Eso debe haber sido duro.

En el 2019, me lesioné la rodilla, estuve parado dos meses. No terminé jugando el año y fue difícil encontrar club. Para mí, la lesión fue una de las mejores cosas que me pasó. Si no me pasaba, no me daba cuenta de la capacidad y potencial que tengo físicamente y mentalmente. Cuando volví, me sentía mejor que antes.

Cossio tuvo su temporada con más minutos en el 2018. Foto: Archivo

-Hace poco, dijiste que existió la posibilidad de no jugar en el 2020 y que Ayacucho te abrió las puertas, ¿qué ocurrió?

Quería estar en un lugar donde podía mostrarme, pero no me llegaba la oportunidad hasta que Gerardo Ameli y Walter Flori me llamaron. Yo los conocía de Sporting Cristal. No lo dudé, ni me fijé en lo económico, quería jugar. Tomé la mejor decisión, el año me llevó a momentos importantes.

-Y eso te llevó a ser reconocido en la premiación de la Liga 1 2020 como el mejor lateral izquierdo del campeonato.

El año pasado fue mi mejor año. El 2015 también me gustó mucho en lo personal. Por cómo me siento mentalmente, me hizo madurar muchísimo y lo valoro mucho.

-Jugaste de carrilero y también de extremo el año pasado.

Con Stein, Gerardo me dijo que iba a jugar de carrilero porque íbamos a usar una línea de cinco defensiva. Casi todo el Torneo Clausura jugué ahí porque al equipo le favoreció esa alineación.

Donde me sorprendí un poco fue contra Cusco, cuando el DT se me acerca y me dice que voy a jugar de extremo. Inmediatamente, le digo que está bien, pero (le pregunto) si debo ser un extremo que baja a ayudar para que el lateral desdoble y me dice que no, que debo jugar de extremo natural. Luego de ese partido, vuelvo a estar de carrilero.

En la final, me agarra y me dice que voy a jugar de extremo, pero ahora sí tácticamente distinto porque debía bajar a ayudar. Gerardo y Daniel siempre me han dado la confianza. Como se los dije antes de irme, toda la vida iba a estar agradecido porque me volvieron a hacer soñar. Siempre valoraré haber salido campeón con Ayacucho .

-Nunca has protagonizado ninguna polémica, no has sido parte de ningún escándalo. ¿De dónde viene ese profesionalismo?

Los padres son los grandes responsables de la formación de cada uno. Si uno ha elegido esta carrera, es para dedicarle todo el tiempo. Somos unos privilegiados, ya que por entrenar dos horas al día nos pagan más que a una persona que está trabajando todo el día. Si no somos capaces de valorar eso, estamos perdidos. Uno siempre tiene que dar más, comer bien, descansar bien y dormir temprano. Son detalles diminutos que a lo largo pasan factura. El tema de escándalos y eso es algo que me molesta mucho porque le faltan el respeto a la profesión, al club y a tu familia porque muchos viven de eso. Hacer eso significa que no te importa si te botan del club y los tuyos no tienen qué comer.

-¿Qué sientes que te falta para llegar a la selección peruana?

Siempre hay cosas por mejorar si hay algo en específico creo que es anotar más goles. El año pasado tuve chances, pero no las pude concretar. Luego, hay que seguir mejorando en la marca y buscando la perfección. Este año quiero conseguir ambas cosas.

-¿Por qué elegiste Deportivo Municipal para este año?

Me habían hablado bien, que este año querían hacer las cosas bien con los nuevos administradores. El año pasado, Franco me había llamado a mí, pero no se dio la oportunidad. Tenía una pequeña deuda de poder trabajar con él y formar un plantel. En el mundo del fútbol peruano, él es importante.

Me he quedado impresionado con el club, con el convenio con Bentín. Es algo que el futbolista busca porque a veces te encuentras con muchos clubes que le falta agua, agua caliente, un lugar donde entrenar., etc. Como lo converso con algunos compañeros, hay que valorar esto y retribuirle al club.

-¿Cuáles son las expectativas?

Todas. Como objetivo, hay que ir paso a paso. Hay que conseguir un rendimiento alto, pelear un torneo internacional, trabajar día a día para estar arriba y luchar el torneo. Eso es mucho esfuerzo, sacrificio, dejar cosas de lado, formar un gran grupo. El grupo es el éxito de todo en el fútbol.

-En Municipal, te encontraste con Erinson Ramírez, con quien ya saliste campeón en el 2017. Hay una cábala ahí.

Sí, lo volví a encontrar, está mucho más maduro, feliz por todo lo que le está pasando. Él tiene que entender que el fútbol hay que alargarlo lo más que se pueda, que es de momentos. Si te llega la oportunidad, debes trabajar para mantenerlo. Debe hacer sacrificios.

-¿Tuviste la oportunidad de ir a Alianza Lima este año?

Conversaron con mi representante, pero no supe más. Fue justo cuando estábamos jugando los play-off y le pedí que no me hable de ninguna oferta. La situación y el grupo merecía toda mi concentración. Cuando terminó todo, tomé la decisión de ir a Municipal.

-Te voy a hacer unas preguntas cortas y me respondes con lo primero que se te venga a la mente.

Ok, dale.

-Un equipo.

Liverpool.

-Un jugador.

Jordi Alba.

-Un entrenador.

Pep Guardiola.

-Un entrenador que te haya dirigido.

Tengo dos. Daniel Ahmed y Gerardo Ameli.

-Una temporada.

La del año pasado.

-Una liga para jugar.

Mexicana o argentina.

-Una liga para ver.

Premier League.

-¿Qué es lo más lindo de la vida?

La familia y Dios.

-¿Lo más lindo del fútbol?

Jugarlo.

-Este año, Municipal va a...

Pelear cosas importantes.

