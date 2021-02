Varane sobre Real Madrid: “Nos habían dado por muertos y hemos vuelto”

Si bien la realidad indica que Real Madrid no atraviesa un buen momento en la temporada, no es un termómetro para descartarlo en el duelo ante Atalanta por Champions League. En lo que respecta a esta competición, el conjunto de Valdebebas muestra una faceta completamente diferente, no por algo ha alzado la ‘Orejona’ en 13 ocasiones y eso lo sabe muy bien Raphael Varane, quien destacó la capacidad del equipo merengue para levantarse ante la adversidad .

“Nos habían dado por muertos y hemos vuelto. Es algo que forma parte de este equipo y de este club. Hay muchas cosas. El entrenador, los jugadores y el club. Es una manera de ser y de pensar que asimilé rápido cuando fiché por el Madrid”, comentó el defensor francés en una charla organizada por la marca Puma.

Asimismo, el zaguero también se refirió a la lucha con el Atlético de Madrid por el título de LaLiga Santander. “Todo es posible todavía. Es una temporada particular y las dinámicas pueden cambiar rápidamente. Podemos encadenar varios buenos resultados y todo puede volver a funcionar. Nosotros ya conocemos eso”, señaló.

Por otro lado, Varane confesó que su rendimiento “no cambia en nada” al no tener a Sergio Ramos como compañía en la zaga central del Real Madrid, además de profundizar cómo es su relación con el capitán dentro del campo de juego. “Jugamos juntos desde hace diez años. No hay demasiada necesidad de comunicarnos, nos conocemos... La complementariedad y la experiencia no son un mito”, finalizó.

