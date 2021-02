The Miz tras ganar título de WWE: “Me van a ver campeón por mucho tiempo”

Diez años tuvieron que pasar para que The Miz vuelva a ganar el título mundial de WWE. El luchador estadounidense fue presentado a la prensa internacional en una conferencia a la que tuvo acceso La República y donde se le consultó sobre su llegada nuevamente al tope de la lucha libre y sus planes de cara a Wrestlemania

¿Cómo te toma ser nuevamente campeón luego de 10 años?

He estado aquí antes, sí, pero ahora tengo una nueva confianza, más conocimiento, luego de haber estado los últimos 16 años en WWE, así que sé lo que es tener este prestigioso título, sé lo que es tener luchas de calibre estelar.

Todos creían saber cómo iba a lucir el camino a Wrestlemania y este rostro no estaba en su imagen. Así que hice que el camino se tome un desvío y ya nadie sabe lo que va a pasar, lo que les puedo garantizar es que yo entiendo que mi trabajo es representar este título con honor, prestigio y respeto.

¿Qué hace de especial ganar el título en esta etapa de tu carrera?

Además del hecho de convertirme en el primer 2 veces Grand Slam Champion, Hogan no pudo, Shawn Michaels no pudo, Seth Rollins no pudo, yo soy el primero, está el hecho de que este título es el más importante en la industria. Hay valores que van con ser el campeón y creo que yo los represento muy bien. Significa mucho que mis héroes hayan tenido este título y es mi deber elevar el nivel para los que vengan, aunque eso es distante porque van a ver mi rostro con este campeonato por mucho tiempo.

¿Cómo han cambiado tus prioridades ahora que eres padre y el campeón de WWE?

En el momento que me convertí en padre, todo cambió. Creo que hablo por todos los padres cuando digo que el trabajo más duro del mundo es ser padre. Cuando tienes hijos se abre una nueva parte del corazón que no sabías que tenías. Lo primero que hice al ganar el título mundial fue llamar a mi esposa para preguntarle si mis hijas lo vieron, ellas no saben qué está pasando, tienen 3 y 1 años, pero en mi mente lo único que quiero hacer es impresionarlas.

Mi meta es siempre hacerlas sentir orgullosas y ahora que tengo el campeonato es una doble responsabilidad, tengo que hacerle entender a la gente lo que significa tener ese título, que no cualquiera puede tenerla.

¿Cuánto ha cambiado el The Miz que ganó el título hace 10 años?

Soy un luchador completamente diferente, tengo más confianza, siempre he sido “una esponja”, dispuesto a aprender, porque cuando llegan oportunidades como esta tienes que estar listo, y en estos momentos, estoy más listo que nunca.

¿Qué luchador consideras que está cerca de retarte en Wrestlemania?

Me gusta hacer estrategias, y para ser honesto, a veces los críticos no saben lo que es mejor, yo sí lo sé. Para tener una oportunidad por el título, hay que ganárselo, y hay tipos que lo pueden hacer como Drew McIntyre, Brock Lesnar o Bobby Lashley, yo tengo que estar preparado para cualquiera que se gane el derecho.

¿Y si pudieras elegirlo tú?

Me gustaría que John Morrison tenga una oportunidad por el título, se lo ha ganado, nadie más talentoso, nadie que me eleve más, es el hermano que nunca tuve y creo que lo merece.

¿Te preocupa que Bobby Lashey tenga a ‘The Hurt Business’ como aliados? ¿Piensas sumar luchadores a un grupo propio?

No necesito una facción, con John Morrison tengo una gran química que nos hace imparables, por eso ando con él; Bobby Lashley, en cambio, necesita a 4 personas detrás de él, yo no necesito eso, soy campeón de WWE por una razón.

Cuando ganaste tu primer campeonato, toda la atención en Wrestlemania estuvo en Cena y The Rock, ¿cómo llevaste esa situación?

La use como combustible, como siempre hago. Siempre hubo negatividad hacia mí, cuando llegué a WWE, nadie me quería ahí, me odiaban, y luego gano el título 5 años después y todo eran críticas. Mi respuesta fue tomar el micrófono y hacer que todos crean en mí.

¿Cuánto extrañas que los fans te abucheen?

Por más que me abucheen y me griten cosas, hay una especie de electricidad que se crea en los coliseos que es inigualable, eso se extraña. Pero WWE creó el Thunderdome y eso nos ha dado una audiencia a través de una experiencia virtual y se sienten a los fans. Aunque no puedo esperar para luchar frente a público en vivo otra vez.

¿Te imaginas una lucha por el título en Wrestlemania ante Bad Bunny?

Bad Bunny es un artista increíble, no hay dudas sobre su talento. Pero estar en un main event de Wrestlemania luchando por el título, eso hay que ganárselo, sobre todo contra mí. Con este título, quiero que quien se enfrente a mí lo merezca. Bad Bunny no merece ni siquiera estar en el mismo ring que el campeón de WWE.

¿Quiénes son los que más te han apoyado en tu carrera?

Mi mayor apoyo siempre ha sido mi esposa, me motiva, me hace mejor persona. Por otro lado, Vince McMahon siempre ha visto mis habilidades y ha entendido que soy calibre de evento estelar que puedo representar a la compañía.

¿Qué consejo le darías al The Miz que ganó el titulo hace 10 años?

Sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo, sigue aprendiendo, cuando te digan algo, escucha. Prepárate para oportunidades que ni siquiera sabes si van a llegar.

Muchos fans querían verte luchar por el título mucho antes contra Daniel Bryan...

Honestamente creo que hubo un momento en que se iba a dar, pero las cosas en WWE cambian rápidamente, tienes que estar preparado para todo. Es increíble porque varias veces me dijeron que estaría cerca y algo pasa, o me cambian de marca, y siempre hay que volver a empezar. Así son las cosas en este negocio.

¿Te animas a adelantar algo de lo que vamos a ver el lunes ante Bobby Lashley?

Esperen lo inesperado, es todo lo que voy a decir.

