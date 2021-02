Prensa argentina ve “difícil” renovación de Luis Abram con Vélez Sarsfield

Luis Abram podría pasar los últimos meses de su contrato con Vélez Sarsfield apartado del primer equipo y sin posibilidad de jugar, de acuerdo con el diario argentino Olé. El medio alertó que esa sería la postura que tomarían los directivos del club en caso de que el futbolista de la selección peruana se niegue a firmar su renovación de contrato.

La extensión del vínculo con el ‘Patriarca’ sería una prioridad tras confirmarse la venta del defensa Lautaro Giannetti al Atlanta United. En caso de que el peruano también decida salir a medio año, el Fortín perdería a sus dos centrales titulares de las últimas temporadas, aunque previamente ya había asegurado la llegada de Matías de los Santos como refuerzo.

“El club de Liniers continúa con las las negociaciones por la renovación de Luis Abram, que viene difícil. No se descarta que el central de 24 años sea separado del plantel y no vuelva a jugar si no firma un nuevo vínculo ”, informó Olé sobre Abram, situación que “no sería vista con buenos ojos por Ricardo Gareca”, agrega el popular periódico deportivo.

Abram se consolidó en el equipo titular de Vélez poco después de su llegada. Foto: Vélez Sarsfield

Hace algunos días, el programa radial Vélez a Fondo informó que el zaguero estaría siendo seguido por el Deportivo Alavés, de LaLiga Santander. La idea del conjunto español sería hacerse con los servicios del jugador cuando este quede en condición de libre en junio próximo.

El motivo de la demora en la renovación por parte de Luis Abram sería el factor económico, pues en lo deportivo su nivel se mantiene constante desde que se ganara el puesto tras su llegada en la temporada 2017/2018.

