Mino Raiola sobre Haaland: “Solo diez clubes se pueden permitir ficharlo”

Erling Haaland ha sido una de las irrupciones más importantes en el fútbol europeo tras la aparición de Kylian Mbappé en el PSG. El delantero noruego del Borussia Dortmund es el gran objetivo de los clubes más importantes del mundo.

“Es obvio que todo el mundo ve a Erling Haaland como una de las potenciales nuevas estrellas del futuro, porque es muy difícil lo que ha hecho a su edad”, explicó Mino Raiola, agente de ‘Terminator’ a la BBC.

El también representante de Paul Pogba dejó en claro que Erling Haaland será una de las estrellas de la próxima década porque el fútbol está en un momento en el que todos se empiezan a preguntar cuánto tiempo le queda a estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. “Están esperando a la nueva generación”, agregó.

“Solo diez clubes se pueden permitir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Borussia Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra”, admitió el neerlandés de origen italiano Mino Raiola.

Para el representante, no hay un solo director deportivo o entrenador del mundo que no esté interesado en el goleador noruego del Borussia Dortmund, porque es como preguntarse si habría algún equipo de Fórmula 1 que no le interesara tener en sus filas al piloto inglés Lewis Hamilton.

