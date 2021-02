Josep Ilicic, la estrella del Atalanta de Italia, volvió a disfrutar del fútbol después varios meses. Su nombre apareció en las principales portadas de Europa cuando anotó cinco goles al Valencia en los octavos de final de la Champions League 2020: uno en Bérgamo (4-1) y un póker en Mestalla (3-4). El delantero había llegado al pico más alto de su carrera luego de pasar duros momentos en su vida.

Ilicic y el premio que recibió tras marcar un póker ante Valencia en Champion League. Foto: UEFA

Refugiado en Eslovenia

El jugador de 33 años perdió a su padre cuando tenía siete meses. Él pertenece a la generación de los niños que tuvieron que dejar su casa debido a la Guerra de los Balcanes. Junto a su madre y su hermano Igor, cruzaron tierras bosnias y croatas y se refugiaron en Eslovenia, el país menos golpeado por la guerra. “No sabía lo que era la palabra papá, me lo explicaron mis compañeros de colegio”, contó.

Su familia era prófuga con pasaporte croata. Creció rodeado de fútbol y adoptó el balón a su vida. Su primer club fue el Maribor y anotó un doblete contra Hiberian de Escocia por la Europa League. Sin embargo, tras un duelo ante Palermo de Italia, donde marcó y su club ganó 3-2, el equipo italiano quedó impresionado por su juego y lo compró en dos millones de euros.

La enfermedad y su confesión sobre la muerte

Conoció a su esposa Tina, una atleta eslovena de 400 metros, cuando jugaba en Maribor. Aunque, su vida cambió cuando se le diagnosticó linfadenitis, una inflamación de los ganglios linfáticos. En ese momento, se le vino el recuerdo de la muerte del defensa Davide Astori (4 de marzo del 2018), quien fue su compañero en la Fiorentina. “En esos días pensaba mucho en Davide, me daba miedo irme a dormir y no despertarme, no volver a ver a los míos”, confesó a un medio croata.

Ilicic celebrando un gol con Davide Astori en la Fiorentina. Foto: EFE

Ilicic es un jugador que da muy pocas entrevistas y su entorno lo califica como una persona muy sensible. Es por ello que el esloveno no aguantó más y se hundió en el abismo luego de la pandemia por el coronavirus.

Golpeado por Bérgamo

Bérgamo fue el foco infeccioso de la COVID-19 en Italia con miles de casos positivos y fallecidos e Ilicic quedó destrozado al ver la ciudad muy golpeada. No viajó a Portugal para jugar los cuartos de final Champions League contra PSG y volvió a Eslovenia para rodearse de su familia.

Meses después, Josep Ilicic se unió al plantel del Atalanta. El pasado 20 de diciembre, su entrenador Gian Piero Gasperini expresó su satisfacción por la goleada 4-1 al AS Roma donde el goleador esloveno anotó un gol y brindó dos asistencias. “Hoy puedo decir que finalmente recuperamos a Ilicic”, declaró.

Ante el Real Madrid de Zinedine Zidane que llega con nueves bajas, entre ellas el capitán Sergio Ramos y el francés Karim Benzema, Josep Ilicic volverá a su recuerdo de los octavos de final de la Champions League cuando anotó cinco goles a un equipo español.

