Toni Kroos: Haaland y Mbappé no nos van ayudar a ganar al Atalanta

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, lamentó las bajas con las que su equipo va a encarar el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League en Bérgamo ante el Atalanta, que calificó “de final” para el conjunto blanco.

“Sabemos la situación en la que estamos y es una final para nosotros. Para mí, la Champions empieza ahora. Son los partidos que queremos. Sabemos que va a ser difícil y no solo por las bajas que tenemos, es un rival que juega muy buen fútbol, sabe atacar y va a ser importante controlar su juego”, atinó Toni Kroos en rueda de prensa.

“Nosotros queremos siempre un partido más controlado, queremos el balón, pero nos vamos a encontrar a un equipo que juega de otra manera. Lo conocemos y nos tenemos que adaptar al partido intentando hacer nuestro juego. Son octavos de Champions fuera de casa, un partido difícil, lo sabemos, pero vamos a intentar hacer nuestro juego”, agregó.

Al ser cuestionado por los rumores que señalan a Kylian Mbappé y Erling Haaland como futuros jugadores del Real Madrid, el volante subrayó: “Son dos muy buenos y pueden ayudar a cualquier equipo. El problema es que mañana no me van a ayudar, porque yo estoy concentrado en mi partido. No es mi tema”.

Kroos no supo señalar las razones que provocan tantas lesiones en el Real Madrid (hasta nueve bajas para el duelo europeo), pero sí apuntó a un calendario demasiado cargado de partidos.

“No vivo en casa con los lesionados, no sé que hacen en la rehabilitación, sus cuerpos, si es mala suerte o porque tenemos muchísimos partidos. Nos molesta mucho tener tantos lesionados y más en estos partidos, pero los que estamos aquí estamos motivados y también tenemos mucha calidad”, destacó.

