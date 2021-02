Suárez tras salida del Barcelona: Me molestó que me dijeran que era mayor

Luego de su abrupta salida del FC Barcelona, Luis Suárez demostró un gran desempeño con el Atlético Madrid. Además de ser goleador de LaLiga Santander, es líder junto a los colchoneros por encima de su clásico rival de ciudad Real Madrid y el elenco culé.

En diálogo con France Football, el ariete uruguayo reveló cómo fue su salida del conjunto Blaugrana, que actualmente es dirigida por el DT neerlandés Ronald Koeman.

Luis Suárez fue elegido Jugador Cinco Estrellas del mes de enero. Foto: Sport

“Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó”, confesó Luis Suárez para la reconocida revista francesa.

Sobre su grato presente con el Atlético Madrid, atinó: “Lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles”.

Atlético Madrid, con Luis Suárez desde el pitazo inicial, se enfrentará este martes 23 contra el Chelsea a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Arena Națională (Bucarest) por la ida de los octavos de final de la Champions League.

