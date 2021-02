Manco sueña con el llamado de Gareca: “Uno juega para ser convocado”

Reimond Manco fue uno de los jugadores destacados del descendido Atlético Grau. El volante creativo de 30 años dejó el equipo de Piura y aceptó la oferta de Alianza Universidad de Huánuco, equipo que se armó para ser protagonista de la Liga 1 2021.

El exjugador del PSV Eindhoven indicó que sueña con volver a la selección peruana y deberá trabajar más para llenarle los ojos a Ricardo Gareca. “El no ser llamado significa que me sigue me falta algo, más trabajo o de repente más cosas que el profe no le gustan y que debo hacer mejor”, dijo Manco a Movistar Deportes.

Manco en su último partido con Perú ante Corea del Sur en 2013. Foto: AFP

“A veces es así, a todos no les vas a gustar o hay cosas que te faltan y uno no sabe, con el tiempo lo vas adquiriendo. Son muchas cosas. Uno está, uno entrena y uno juega para ser convocado”, agregó Manco.

Manco y su pasado en la selección peruana

Reimond Manco fue la figura de la selección peruana sub-17, llamados ‘Los Jotitas’, que participó en el Mundial de la categoría en 2007. Además, fue seleccionado sub-20 y debutó oficialmente con la absoluta en un amistoso con Bolivia en La Paz en 2008.

En 2010, Sergio Markarián lo citó para su primera convocatoria como entrenador de la selección peruana, aunque, tiempo después Manco cometió una indisciplina y quedó fuera de la Blanquirroja, hasta el 2013. Aquel año, Manco fue nuevamente llamado para un amistoso contra Corea del Sur, siendo su último partido con la camiseta nacional.

