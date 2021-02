Atlético de Madrid: Joao Félix sueña con llegar al nivel de Cristiano y Messi

En la previa del partido entre Atlético de Madrid contra Chelsea por la Champions League, una de las figuras del conjunto colchonero salió a declarar sobre sus metas en el fútbol. Joao Félix, quien está concentrado para la cita deportiva, también se refirió al buen momento de Erling Haaland y Kylian Mbappe, jóvenes estrellas que brillan en el torneo europeo.

Félix fue consultado por el nivel del delantero noruego y del francés, quienes destacaron en la primera jornada de los octavos de final de la Liga de Campeones.

“ Espero alcanzar ese nivel porque Cristiano y Messi alcanzaron un nivel que ningún otro jugador alcanzó . Mbappé y Haaland están en un buen camino. Quiero hacer lo mismo y mostrar a la gente que también podemos alcanzar ese nivel”, dijo en conversación con los diarios The Telegraph y Daily Mail.

Pero, antes de ellos, existió un futbolista que marcó su inicio en el deporte rey. “Kaká fue mi primera referencia en el fútbol. Solía ver videos de él y, a veces, intentaba copiar sus movimientos y tratar de jugar como él”.

Sobre su rival de este martes (Chelsea), analizó a uno de sus contrincantes. “Me gusta la forma en que juega Mount, la forma en que le gusta arrastrar el balón, la forma en que toca el balón. Me enfrenté a Chris Willock en el Benfica hace tres o cuatro años y me dijo que el Chelsea tenía un chico que ve que se parece a mí y me dijo que era Mason Mount. Unos años después apareció en el Chelsea”.

Luego ubicó a su actual club al mismo nivel que la institución azulgrana y madridista, referentes en LaLiga y Champions League. “Antes eran solo el Real Madrid y el Barcelona, pero el Atleti también es un gran club y puede pelear con el Real Madrid y el Barcelona por todo”, resaltó Joao Félix, delantero de 21 años.

