WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO ONLINE este lunes 22 de febrero desde el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida y tendrá toda las incidencias y repercusiones del Elimination Chamber 2021. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Drew McIntyre consiguió salir ganador en la jaula de acero ante AJ Styles, Kofi Kingston, Sheamus, Jeff Hardy y Randy Orton, y retuvo el campeonato Mundial de WWE. Sin embargo, no pudo prevenir el brutal ataque de Bobby Lashley y mucho menos que The Miz iba a canjear aquella noche su maletín de Money in the Bank.

El popular ‘Awesome’ aprovechó lo increíblemente débil que se encontraba el luchador escocés y lo derrotó en menos de dos minutos. Es de esta manera que el Miz se convirtió en el nuevo campeón Mundial de la empresa. Sin embargo, este lunes tendrá que rendir cuentas al británico, quien seguramente querrá su revancha.

El combate entre Asuka y Lacey Evans se canceló debido a que esta última anunció que estaba embarazada. Es probable que siga apareciendo en el programa rojo, pero ya no podrá aspirar a obtener el cinturón de mujeres. Asimismo, a la japonesa podría aparecerle otra contrincante.

Por otro lado, el título de Estados Unidos cambió de dueño : Riddle aprovechó que John Morrison golpeó con una muleta a Bobby Lashley por la espalda y le aplicó su movimiento al excampeón en pareja de la WWE. The Hurt Business hará todo lo posible para que el nuevo campeón norteamericano les dé una chance.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo se emite? Hoy, viernes 15 de enero ¿Dónde? Tropicana Field de San Petersburgo, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realizará el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se efectuará el WWE RAW es el Tropicana Field, ubicado en un estadio cubierto en la ciudad de San Petersburgo, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, debes saber que larepublica.pe realizará una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes acceder al resumen al finalizar el evento.

