Desde el estadio Allianz en Turín, Juventus y Crotone se ven las caras en vivo vía Roja Directa este lunes 22 de febrero. El partido por la fecha 22 de la Serie A de Italia será sintonizado por ESPN y RAI a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana).

Con 42 puntos, Juventus se ubica en el puesto 6 del torneo italiano, una ubicación que se debe a la racha negativa que el equipo de Andrea Pirlo viene manteniendo en sus últimos encuentros. Primero, hace varios días, empataron sin goles con Inter de Milán, pues los bianconeros se concentraron en avanzar a la gran final de la Copa de Italia. Posteriormente, perdieron por 2-1 ante Napoli en la Serie A y se alejaron del liderazgo del campeonato. Luego, cayeron por 2-1 contra Porto por la ida de octavos de Champions League.

De esta forma, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo llega a este juego con ganas de levantarse en el torneo para volver a sonreír. Para este encuentro, no entrarán al terreno de juego Paolo Dybala ni Arthur Melo, pues todavía siguen recuperándose. “Es un partido importante, para nosotros es clave en nuestro camino por el Scudetto. Crotone no es un equipo fácil, no hay que guiarse por su posición en la tabla, ellos quieren imponer su juego y practican buen fútbol”, ha dicho Pirlo sobre su rival de hoy.

El Crotone, dirigido por Giovanni Stroppa, se ubica en la cola de la Serie A con 12 puntos. Con ello, el equipo corre riesgo de perder la categoría con miras a la próxima campaña, y ahora deberá salir con todo para continuar en la Serie A.

¿A qué hora juega Juventus vs. Crotone?

Costa Rica: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 7.45 p. m.

Italia: 7.45 p. m.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Crotone?

Argentina: ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Brasil: Serie A Pass, Estádio TNT Sports, GUIGO

Chile: ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Ecuador: Serie A Pass, ESPN Play Sur

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 251, Sky Sport Serie A

México: ESPN2 Norte, Serie A Pass, ESPN Play Norte

Paraguay:ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN2 Sur

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Serie A Pass, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Serie A Pass

Alineación de Juventus

Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Chiesa, Ramsey, Bentancur, McKennie, Alex Sandro, Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Alineación de Crotone

Cordaz; Rispoli, Djidji, Golemic, Reca, Molina, Petriccione, Vulic, Messias, Di Carmine, Ounas.

¿Dónde ver Juventus vs. Crotone EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido de Juventus vs. Crotone por la jornada 22 de la Serie A se podrá ver también desde los links que ofrece la página Roja Directa.

¿Cómo ver Juventus vs. Crotone EN VIVO en Roja directa?

La página principal de Roja Directa muestra los próximos eventos según la hora local del usuario que accede a ellas.

¿Cómo ver Roja directa online gratis?

Para ver Roja Directa EN VIVO ingresa a la web. Allí podrás visualizar la lista de eventos organizados en orden cronológico. Al abrir uno, podrás ver todos los enlaces disponibles. Al hacer clic en uno de estos links, serás redirigido a la página correspondiente.