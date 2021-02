Lenglet fue captado entre lágrimas tras empate de Barcelona ante Cádiz

El FC Barcelona volvió a dejar puntos en LaLiga Santander al empatar en condición de local ante el Cádiz. El señalado por todos los hinchas fue el zaguero francés Clement Lenglet, quien provocó el penal en contra.

Tras el duelo, el exjugador del Sevilla salió en su auto y varios hinchas del conjunto catalán lo detuvieron para tomarse una foto; sin embargo, se le vio llorando y recriminándose su acción sobre el final del encuentro.

En la segunda mitad, los dirigidos por Ronald Koeman desperdiciaron bastantes oportunidades para ampliar el marcador, por lo que el Cádiz aprovechó la única que tuvo en el partido. Sobre la hora, Sobrino fue trabado por Lenglet en el área y el árbitro no dudó en pitar penal. El encargado de anotar y empatar el cotejo fue Álex Fernández.

Con este empate, el FC Barcelona quedó en el tercer lugar con 47 unidades, a ocho puntos del líder Atlético de Madrid. Esto fue calificado como una “decepción” por el propio Ronald Koeman al término del partido.

“Es una decepción, necesitábamos ganar, hemos perdido una gran oportunidad hoy después del empate del Atlético de ayer. No hemos ganado y es una gran decepción”, sostuvo el estratega azulgrana en conversación con el canal oficial del FC Barcelona.

El holandés continuó hablando sobre el empate sufrido ante el Cádiz. “El problema siempre es el mismo, no resolvemos el partido antes del final. Tenemos dos o tres ocasiones, pero no lo matamos. Si no somos capaces de matarnos. Tengo que analizar bien la jugada del penalti, por si es necesario tener que rechazar de esa manera”, detalló.

