Drew Mcintyre fue el ganador del último combate de Elimination Chamber 2021 y retuvo el Campeonato de WWE. Sin embargo, cuando el escocés estaba celebrando la victoria, Bobby Lashley lo atacó brutalmente y, posteriormente, The Miz canjeó su maletín de Money In The Bank para ganar el título.

Durante la programación del mencionado evento, las cámaras enfocaron a MVP y The Miz dialogando y tramando un plan, el cual se produjo en la parte final del show y perjudicó a un Drew McIntyre que estaba muy cansado tras superar a cinco rivales en la Cámara de la Eliminación.

Bobby Lashley, quien había perdido el Campeonato de los Estados Unidos ante Matt Riddle, desahogó su furia ante el escocés y lo atacó sin piedad por varios minutos alrededor del ring hasta dejarlo tendido y estar a merced de cualquier luchador.

En ese momento se escuchó la canción de The Miz y sin pensarlo le entregó su maletín de Money in the Bank al árbitro para que hiciera oficial el canjeo. Al sonido de la campana, el dos veces campeón de WWE se le fue encima a Drew McIntyre y le bastó dos ataques para adueñarse del cinturón.

Así ganó The Miz en WWE Elimination Chamber 2021

