Carlos Zambrano es investigado en Argentina por atropello de repartidor

El diario La Nación de Argentina informó este lunes que el defensa peruano Carlos Zambrano, jugador de Boca Juniors, viene siendo investigado para determinar su grado de responsabilidad en el atropello que sufrió un repartidor de la ciudad de Buenos Aires a inicios de mes. De acuerdo con el medio, el futbolista admitió por medio de su abogado que “tuvo intervención en el hecho” y se puso a disposición de los investigadores.

El suceso se produjo en el barrio de San Cristóbal el pasado 2 de febrero. A las 10.15 p. m. (hora local), la víctima, identificada como Nicholas G., de 18 años, fue embestida por un auto Audi A4 blanco cuando regresaba a su vivienda luego de culminar sus labores como repartidor en un restaurante. Ninguno de los ocupantes del vehículo bajó para auxiliar al joven, afirma La Nación.

Posteriormente, un oficial de la Policía encontró el auto desocupado a 400 metros del lugar del accidente. “Tenía signos de violencia. Presentaba una abolladura en la parte delantera del lado del conductor”, fue la declaración del efectivo, según recoge el mencionado diario.

La Nación presentó esta fotografía que correspondería al auto de Zambrano después del accidente. Foto: La Nación

El medio también detalla que allegados al joven atropellado indicaron que este no sufrió lesiones de consideración, aunque no podrá trabajar con normalidad por algún tiempo. “Por las lesiones sufridas, Nicholas G. no podrá trabajar por un mes”, señalaron.

Zambrano se pone a disposición

El 5 de febrero, un abogado se apersonó a la Comisaría Vecinal 3B, cuya jurisdicción comprende el lugar de los hechos, en representación de Carlos Zambrano. Por medio de un escrito, el letrado notificó que su defendido se ponía a disposición de las investigaciones.

“En virtud de los hechos acaecidos el 2 de febrero en Jujuy y Constitución, en los cuales tuve intervención con mi vehículo, por medio del presente vengo a ponerme a disposición del fiscal ”, sostuvo el jugador en el documento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.