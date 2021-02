Candidato a presidente de FC Barcelona ve posible “traer a Haaland y Mbappé”

En los últimos días, la atención de los medios deportivos de Europa se ha concitado alrededor de dos jóvenes futbolistas: Erling Haaland y Kylian Mbappé. Varios equipos importantes del ‘Viejo Continente’ sueñan con fichar a alguno de estos jugadores (o a ambos), anhelo que comparte Toni Freixa, candidato a la presidencia del FC Barcelona.

En entrevista con la cadena de radio RAC1, Freixa expuso el plan que tiene y los medios que empleará para volverlo realidad en caso de convertirse en presidente del club.

“Hemos cerrado un acuerdo de intenciones con un inversor que aportará 250 millones. Aunque primero tendrá que pasar por la Asamblea. Tendremos los fondos para que la situación económica mejore para poder tomar decisiones deportivas. Y en la temporada 2021-22 incorporaremos tres cracks, dos en ataque y otro en defensa”, aseguró, para luego agregar que considera “ posible traer a Haaland y Mbappé ”.

Freixa compite con candidatos como Joan Laporta por la presidencia de FC Barcelona. Foto: EFE

Situación de Lionel Messi

Respecto a la renovación de Lionel Messi, máxima estrella del conjunto catalán, Freixa indicó que la posibilidad de que continúe no se ha descartado, pero dio a entender que se tendría que negociar un nuevo contrato con un menor sueldo para el jugador.

“(Messi) nos ha dado más de lo que el Barça le ha dado. He hablado con su entorno, pero no personalmente con él. La oportunidad de que continúe está abierta. Su contrato se ha de poner en consonancia con el club. Hemos bajado los ingresos en 350 millones de euros y el jugador es consciente de ello. No he tenido nunca el contrato en la mano”, manifestó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.