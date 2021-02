WWE: los números y récords de los 19 años de Elimination Chamber

Este domingo 21, WWE presentará Elimination Chamber 2021, en la que se llevarán a cabo dos combates dentro de la temible cámara de eliminación, un tipo de lucha que, desde que se realizó por primera en el año 2002, ha creado su propia historia. Estos son los números y récords luego de 26 ediciones.

- La lucha de este domingo por el título mundial de RAW será: Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton vs. Jeff Hardy vs. Sheamus vs. AJ Styles vs. Kofi Kingston. Todos ellos en algún momento fueron campeones mundiales de WWE.

De ellos, solo Randy Orton y Kofi Kingston han ganado un Chamber, aunque el que ganó Kingston fue en parejas (con Big E y Xavier Woods). Estas son las participaciones de todos:

Drew McIntyre 1

AJ Styles 2

Jeff Hardy 3

Sheamus 4

Kofi Kingston 5

Randy Orton 7

Monday Night Raw se realiza este lunes desde el Tropicana Field de Florida. Foto: WWE

- La lucha de SmackDown será Daniel Bryan vs. Cesaro vs. Jay Uso vs. Kevin Owens vs. Sami Zayn vs. King Corbin. Estas fueron sus participaciones:

Daniel Bryan 4

Cesaro 2

Jey Uso 1

Kevin Owens 0

Sami Zayn 0

King Corbin 1

Bryan es el único de este grupo que ha ganado un Chamber (de hecho, fueron 2), uno de los Chambers de Cesaro y el de Jey Uso fueron en parejas. Owens y Zayn debutan.

Kevin Owen, Jey Uso, Baron Corbin, Sami Zayn, Cesaro y Daniel Bryan se medirán en el WWE Elimination Chamber 2021. Foto: WWE

- Triple H es el luchador más ganador en la historia del Elimination Chamber. Ellos son los más ganadores.

Triple H 4 en 6 apariciones

John Cena 3 en 7 apariciones

Edge 2 en 4 apariciones

Daniel Bryan 2 en 4 apariciones

Bobby Lashley, Ryback, Bray Wyatt, Jack Swagger, Xavier Woods, Roman Reigns, Big E, The Undertaker, John Morrison, CM Punk, Shawn Michaels, The Miz, Kofi Kingston, Randy Orton y Chris Jericho solo han ganado uno.

- El hombre récord de la Elimination Chamber es Chris Jericho:

Mayor número de apariciones: 8 (Orton le empatará)

Mayor cantidad de eliminaciones: 10

Mayor cantidad de derrotas: 7 (Orton le podría empatar)

Chris Jericho ganó 1 Elimination Chamber; fue en el 2010.

- El ganador de la Elimination Chamber 2021 de SD tendrá la oportunidad de retar a Roman Reigns por el título Universal esa misma noche. Esta será la tercera vez que el ganador del Chamber tenga que luchar otra vez en la misma noche:

John Cena (2006) perdió ante Edge.

John Cena (2010) perdió ante Batista.

Edge luchó en 2 chambers la misma noche en 2009, pero perdió la primera y ganó la segunda.

- El Elimination Chamber es usualmente de 6 participantes (luchadores o equipos), pero ya hubo uno de 7 (empezó con 3). Fue en 2018 en la que Roman Reigns derrotó a Braun Strowman, Seth Rollins, Finn Bálor, John Cena, Elias y The Miz.

- Kofi Kingston reemplazará a The Miz en el Elimination Chamber 2021. Solo un luchador que reemplazó a otro terminó ganando la lucha; fue Edge en el 2009. Edge sustituyó a Kofi Kingston.

- Los otros luchadores que suplieron a otros fueron: Hardcore Holly a Sabu (2006), Big Show a Dolph Ziggler (2011), Santino Marella a Randy Orton (2012), The Great Khali a Mark Henry ( 2012), Mark Henry a Rusev (2015) y Kofi Kingston a Ali (2019).

- Sheamus entrará número 6 el Elimination Chamber de RAW, algo que ya hizo en el 2015. En sus otras 3 participaciones, arrancó desde el comienzo. Perdió en sus 4 oportunidades.

Sheamus derrotó a su examigo Drew McIntyre en el final de Monday Night Raw. Foto: WWE

- Sheamus intentará ganar el Elimination Chamber 2021 desde el puesto 6; ello ya ha pasado 6 veces.

Shawn Michaels en 2002

John Cena en 2010

Daniel Bryan en 2012

Randy Orton en 2014

The New Day en 2015

Alexa Bliss en 2018.

- En 6 ocasiones el Elimination Chamber lo ganó el que empezó la lucha.

John Cena en 2006

The Undertaker en 2008

Edge en 2011

CM Punk en 2012

Bayley y Sasha Banks en 2019

Daniel Bryan en 2019.

- Braun Strowman le reclamó a Adam Pierce su no presencia en el Elimination Chamber. Si lo agregan, buscará superar su récord de 5 eliminaciones en un solo Chamber (2018), aunque después fue eliminado por Roman Reigns, quien ganó la lucha. Ese fue un Chamber de 7.

- A pesar de sus 5 eliminaciones, Strowman no es el luchador que eliminó a todos los integrantes de un Elimination Chamber. Ese puesto va para Shayna Baszler en el 2020 (eliminó a Natalya, Liv Morgan, Asuka, Ruby Riott, y Sarah Logan para ganar la lucha entrando en puesto 4).

- El Elimination Chamber que más duró fue el de EC 2018: Roman Reigns derrotó a Braun Strowman, Seth Rollins, Finn Bálor, John Cena, Elias y The Miz en 40.15.

- El que menos duró fue el de Summerslam 2003: Triple H venció a Goldberg, Chris Jericho, Shawn Michaels, Randy Orton y Kevin Nash en 19.12.

- Bobby Lashley, Ryback, Bray Wyatt, Jack Swagger, Xavier Woods y Roman Reigns son los únicos que han ganado su primera y única Elimination Chamber. Es decir, nunca fueron eliminados y están invictos.

