Perro del presidente del FC Zürich invade el campo y tiene que correr por él

En las redes sociales suelen encontrarse graciosos momentos que se vuelven virales, más aún si suceden en un campo de juego. Por lo general son los jugadores, entrenadores o árbitros, los que protagonizan curiosos hechos. Sin embargo, hay algunos casos donde los animales se roban las luces y se convierten en las verdaderas figuras de los partidos .

Esto último sucedió en un encuentro de la Super Liga Suiza. Se estaba jugando el FC Zürich vs. Sion cuando un perro irrumpió en el gramado, saltó las tribunas y fue a la mitad de la cancha donde empezó a observar a los jugadores. Esto hecho causó mucha risa en el árbitro principal porque no se trataba de un can cualquiera, sino que era la mascota del presidente del Zürich, Ancillo Canepa.

Mira aquí este preciso momento

Como se puede ver en las imágenes captadas por la cuenta de Twitter Foot Suisse, el can permaneció en el campo de juego hasta que su dueño decidió bajar por él. Ancillo Canepa se vio obligado dejar su palco y correr por las tribunas para llevarse a su querido ‘Cookie’, quien advirtió la presencia de su dueño y quiso escaparse; sin embargo, el mandamás del FC Zürich fue más hábil, consiguió atraparlo y llevarlo a su lugar.

FC Zürich recibió al Sion por la jornada 21 de la Super Liga Suiza. El conjunto visitante abrió el marcador a los 12 minutos por medio de Luca Clemenza, pero los locales igualarían las cosas a los 39 a través de Blaz Kramer.

