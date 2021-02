Partidos de HOY domingo 21 de febrero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de Italia, Inglaterra, España, Alemania, Francia, México, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy domingo 21 de febrero de 2021

En esta jornada del domingo 21 de febrero de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre Milan vs. Inter, Arsenal vs. Manchester City y PSG vs. Mónaco. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Premier League

07:00 West Ham vs. Tottenham

09:05 Aston Villa vs. Leicester City

11:30 Arsenal vs. Manchester City

14:00 Manchester United vs. Newcastle

Partidos de hoy: La Liga de España

08:00 Barcelona vs. Cádiz

10:15 Real Sociedad vs. Alavés

12:30 Huesca vs. Granada

15:00 Bilbao vs. Villarreal

Partidos de hoy: Bundesliga

07:30 Ausburgo vs. Leverkusen

09:30 Hertha Berlín vs. RB Leipzig

12:00 Hoffenheim vs. Bremen

Partidos de hoy: Serie A

06:30 Parma vs. Udinese

09:00 Milan vs. Inter

12:00 Atalanta vs. Napoli

14:45 Benevento vs. Roma

Partidos de hoy: Ligue 1

07:00 Montpellier vs. Rennes

09:00 Nimes vs. Bordeaux

09:00 Niza vs. Metz

09:00 Lens vs. Dijon

09:00 Strasburgo vs. Angers

11:00 Lorient vs. Lille

15:00 PSG vs. Mónaco

Partidos de hoy: Copa de la Liga Argentina

15:10 Argentinos Juniors vs. Platense

15:10 Sarmiento vs. Vélez

17:20 Patronato vs. Independiente

19:30 Newell’s vs. Boca Juniors

Partidos de hoy: Liga MX

13:00 Pumas vs. León

18:00 Querétaro vs. Puebla

20:00 Tigres vs. Tijuana

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy domingo 21 de febrero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 21 de febrero de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.