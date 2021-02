Koeman sobre empate del FC Barcelona ante Cádiz: “Estoy muy decepcionado”

FC Barcelona perdió la gran oportunidad de acercarse al líder Atlético de Madrid y resignó un empate en el Camp Nou ante el Cádiz. Lionel Messi se encargó de abrir el marcador a los 32 minutos, pero Álex Fernández igualó el cotejo a los 89. Esto fue calificado como una “ decepción” por el propio Ronald Koeman al término del partido .

“Es una decepción, necesitábamos ganar, hemos perdido una gran oportunidad hoy después del empate del Atlético de ayer. No hemos ganado y es una gran decepción”, sostuvo el estratega azulgrana en conversación con el canal oficial del FC Barcelona.

El holandés continuó hablando sobre el empate sufrido ante el Cádiz. “El problema siempre es el mismo, no resolvemos el partido antes del final. Tenemos dos o tres ocasiones, pero no lo matamos. Si no somos capaces de matarnos. Tengo que analizar bien la jugada del penalti, por si es necesario tener que rechazar de esa manera”, detalló.

Koeman no se quedó corto e incluso reveló sentirse más decepcionado que el último martes, donde cayeron por 4-1 ante el París Saint-Germain . “Estoy muy decepcionado, incluso más que el último martes porque podíamos recortar distancias con los que están arriba, Era un partido en el que no hemos encontrado muchos problemas, este equipo por su calidad tiene que ganar, y no lo hemos hecho”, señaló.

Por último confesó que todavía tienen opciones para pelear el título de LaLiga, pero que dejaron “escapar dos puntos importantes para poder hacer algo más”.

