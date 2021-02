Yorleys Mena: el boxeador goleador que desea llegar lejos en la Libertadores

Pese a la incertidumbre que aún se cierne sobre el normal desarrollo del fútbol peruano en este 2021, hay un equipo que debe adelantarse a todo eso, ya que la cita con la historia no los puede esperar y en solo 4 días, sin ningún partido de preparación ni oficial, deberá saltar a un campo ajeno para recitar sus mejores poemas en su debut en Copa Libertadores ante el Caracas de Venezuela.

Pero la Universidad César Vallejo tiene con que ilusionarse, sobre todo porque tiene un delantero que, si de algo sabe, es de los “golpes en la vida tan fuertes”. La República conversó con el colombiano Yorleys Mena quien habló sobre este nuevo reto, sus 19 goles en el 2020 y su afición por el boxeo.

Fuiste uno de los goleadores de la Liga 1 y parte del once ideal ¿Cómo calificarías tu 2020?

Sí, para mí fue un año maravilloso, espectacular, hice muchos goles, tuve la continuidad, la confianza del profe ‘Chemo’, el cuerpo técnico y el apoyo de los compañeros que fue muy importante. Salir en el once ideal del 2020 para mí fue un orgullo, solo me queda seguir trabajando para seguir haciendo goles en esta temporada.

¿Cómo llega la UCV a su debut en Copa Libertadores?

Por ahí que nos afecta mucho esto lo del COVID-19, las cuarentenas y no saber cuándo empieza el campeonato, además de no saber si se va a jugar en Lima o cada uno en sus ciudades. Pero nosotros estamos entrenando de la mejor manera, el cuerpo técnico y los compañeros estamos contentos porque se viene una linda oportunidad que es la Copa Libertadores, es algo que todo jugador quiere, para mí es un sueño personal.

¿Cuál es su principal objetivo en esta Copa?

Uno como jugador siempre piensa partido a partido, se viene Caracas, sabemos que es un rival muy complicado, vamos a ir paso a paso y así haciendo el camino. Siempre se entrena de la mejor manera, cada uno está comprometido. Sabemos que no es fácil pero este equipo entrena fuerte y sabe que cada partido de Copa es como una final.

¿Es una desventaja no jugar en Trujillo?

Uno siempre quiere jugar en su estadio, su casa, su ciudad. Pero en el 2020 jugamos en Lima y nos fue súper bien. Lima siempre tiene un solo clima y eso nos ayudó mucho, además el trabajo que venimos haciendo es muy bueno.

Han llegado nuevos compañeros como Millán y Da Silva ¿Cómo se han venido adaptando al juego de la UCV?

Ya conocemos el estilo del profe ‘Chemo’ y han venido jugadores muy importantes. Tenemos buenos pasadores y ahora se ha sumado uno más que es Millán, sabemos que va a aportar y nos va a ayudar mucho a nosotros. Beto es un jugador muy importante, viene acá para apoyar y nosotros estamos para darle toda la confianza que necesita.

¿Harás dupla con Santiago Silva?

Con ‘Santi’ tenemos la experiencia de haber jugado en América de Cali y ahora se nos da la oportunidad de estar juntos de nuevo. Nos va ayudar mucho en la delantera. En el 2017 jugamos juntos varias veces y por ahí nos fue bien, pero eso ya será decisión del profe ‘Chemo’.

El delantero colombiano, Yorleys Mena, recibió ofertas de otros clubes pero decidió quedarse en UCV. Foto: UCV

¿Tuviste ofertas de otros equipos antes de renovar con Vallejo?

Por ahí, algunos clubes se comunicaron con mi representante pero nunca se llegó a nada concreto. Se dio la oportunidad de renovar con Vallejo y yo estoy agradecido por la confianza que siempre me dieron y me dan hasta ahora.

¿Cuál es tu impresión del fútbol peruano tras jugar un año aquí?

El fútbol peruano viene creciendo de la mejor manera, hay jugadores muy interesantes, muy técnicos y de mucha experiencia. Creo que mientras se logre más competitividad va a ser mejor para la selección peruana y para los que jugamos acá en Perú.

¿Tu familia está en Colombia o los tienes aquí cerca?

En Trujillo ahora estoy solo, esperando que se acomode todo para traer a la familia que es muy importante para mí, son un apoyo inmenso, una motivación más. Estamos al tanto de que el torneo inicie para que ellos puedan venir acá al país.

¿Vienes de una familia futbolera?

Yo soy de Antioquia y sí, vengo de una familia de hermanos futboleros, mis 4 hermanos hombres son futbolistas y tengo primos que también lo son. Tuve la oportunidad de jugar en equipos de Medellín desde chico. Yo toda mi vida he sido hincha del DIM y siempre he tenido la oportunidad de jugar bastante en esa institución.

¿Es cierto que eres aficionado al boxeo?

Es un deporte que me gusta mucho, no se dio la oportunidad de hacerlo profesionalmente, pero lo practico a veces, me gusta bastante. Normalmente entreno solo, a veces con algún amigo que me ayuda, pero ahora yo solo.

Yorleys Mena es aficionado al boxeo y lo practica de vez en cuando. Foto: Instagram

