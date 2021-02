Sofía Mulanovich enfrenta su ola más difícil

El deseo de luchar por una medalla olímpica para nuestro país en Tokio 2020 se desvanece para Sofía Mulanovich. Y es que la campeona del ISA World Surfing Games 2019 usó sus redes sociales para hacer pública su molestia por la decisión tomadas por la Federación Nacional de Tabla (FENTA), pues decidió no otorgarle un cupo directo a los ISA que se realizarán este año en El Salvador, el último evento en el que la peruana tendrá la posibilidad de luchar por su clasificación a los Juegos.

“Es algo muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial de El Salvador que será en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA en donde salí campeona . La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación”, señaló Sofía, a quien la FENTA le da la posibilidad de ir al Mundial 2021 si es que logra superar el clasificatorio del 8, 10 y 12 de marzo y ser parte de la selección.

El comunicado de la FENTA confirma que solo Daniella Rosas y Lucca Mesinas, medallistas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tienen asegurada su presencia en El Salvador y que los demás surfistas deberán competir por los cuatro cupos restantes (dos mujeres y dos varones).

Cabe indicar que Mulanovich forma parte del Programa Tokio 2020, el mismo que le brinda apoyo a los deportistas ya clasificados y con posibilidades de clasificar a Tokio, esto a pedido de la propia Federación.

¿Qué dice la FENTA?

La Federación de Tabla contaba el año pasado con un grupo de trabajo. Hace una semana recién se reconoció la lista presidida por Jaime Gensollen como nuevo consejo directivo para el periodo 2021-2024, y fue esta la que tomó la decisión.

Hay que resaltar que no existe norma o reglamento que le asegure a Mulanovich un cupo para defender su título mundial este año. “Estamos tratando de cumplir con la normativa vigente, sin saltar vallas. Mal haríamos nosotros en elegir a Sofía habiendo otras chicas que también se están preparando para ir al mundial y luchar por un cupo a Tokio. No hubo torneos en el 2020 y queremos ver en qué situación se encuentren todas. Sabemos lo que representa Sofía para el surf, pero no podemos dejar de lado a las demás. Nos encantaría que Sofía vaya al mundial”, dijo a La República Fernando Villalobos, secretario de la FENTA.

“No es nada personal contra ella, nosotros acabamos de asumir y estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Esta decisión se tomó junto al cuerpo técnico y son ellos los que decidirán en el clasificatorio quién, además de Daniella Rosas, va al Mundial de El Salvador. La idea es hacer un torneo de tres fechas. Son dos cupos para mujeres y dos cupos para hombres los que se decidirá. Daniella va al mundial porque consiguió oro en los Panamericanos de Lima 2019 y eso sí está reglamentado por la ISA”, agregó Villalobos, quien recordó que Mulanovich fue campeona Mundial en el 2004.

“Sofía fue campeona con 20 años porque se le dio la oportunidad y demostró todo lo que podía dar. Hay que pensar también en el cambio generacional”, finalizó.

Perú tiene dos cupos asegurados en tabla para Tokio 2020, los cuales fueron conseguidos por Daniella Rosas y Lucca Mesinas en Lima 2019. Ambos tienen la primera opción, pero deberán revalidar ese cupo en el mundial de este año.

La decisión de la Federación

El comunicado que publicó la FENTA y mediante el cual Sofía se enteró de que no tenía un cupo directo al ISA World Surfing Games 2021.

Mulanovich ya conoce el nombre de sus rivales en el selectivo que se llevará a cabo en marzo.

