Partidos de HOY sábado 20 de febrero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de Italia, Inglaterra, España, Argentina, Francia, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy sábado 20 de febrero de 2021

En esta jornada del sábado 20 de febrero de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre Valencia vs Celta, Liverpool vs Everton y Real Madrid vs Valladolid. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Francia Liga 1

7:00 Saint-Étienne vs Reims

11:00 Nantes vs Olympique Marseille

Partidos de hoy: Brasileirao

16:30 Coritiba vs Ceará

19:00 Fortaleza vs Bahia

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:10 Godoy Cruz vs Estudiantes

15:10 Lanús vs Defensa y Justicia

17:20 Racing Club vs Aldosivi

19:30 River Plate vs Rosario Central

Partidos de hoy: La Liga

8:00 Elche vs Eibar

10:15 Atlético Madrid vs Levante

12:30 Valencia vs Celta de Vigo

15:00 Real Valladolid vs Real Madrid

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Southampton vs Chelsea

10:00 Burnley vs West Bromwich Albion

12:30 Liverpool vs Everton

15:00 Fulham vs Sheffield United

Partidos de hoy: Serie A de Italia

9:00 Lazio vs Sampdoria

12:00 Genoa vs Hellas Verona

14:45 Sassuolo vs Bologna

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Köln vs Stuttgart

9:30 Freiburg vs Union Berlin

9:30 Borussia M’gladbach vs Mainz 05

9:30 Eintracht Frankfurt vs Bayern München

12:30 Schalke 04 vs Borussia Dortmund

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy sábado 20 de febrero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 20 de febrero de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.