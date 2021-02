Fernando Pacheco reveló todo lo que aprendió en el fútbol brasileño

La selección peruana está cerca a disputar una nueva jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022 y uno de los jugadores que siempre ronda en la lista de convocados es Fernando Pacheco. Este joven futbolista milita actualmente en Fluminense, club al que llegó en el 2020 procedente de Sporting Cristal.

El delantero ofreció una entrevista a Gol Perú, donde reiteró sus deseos de colocarse la camiseta de la Blanquirroja. Asimismo, dio detalles sobre qué ha mejorado en su juego en este primer año en el Flu y, además, comparó la exigencia del fútbol brasileño con el balompié peruano.

Fernando Pacheco revela lo que aprendió en el fútbol brasileño

“Ha sido un año muy importante de aprendizaje, de trabajar al máximo para poder estar siempre en el campo. Tuve lesiones y no pude jugar todo lo que quería, pero de eso se aprende. No estoy conforme siendo suplente, pero trabajo para mejorar día a día”, sostuvo el atacante del Fluzão.

Y agregó: “Creo que mejoré mucho en las decisiones que tomo dentro del campo. Con la diferencia del ritmo e intensidad que hay en Brasil, creo que estoy tomando buenas decisiones, haciendo las cosas bien y mejorando en mi juego. Vengo dando lo mejor para seguir aprendiendo y eso es importante. Trabajar muy duro para aprovechar mi oportunidad”.

Del mismo modo, Pacheco recordó sus comienzos en el club rimense y dio a conocer que ahí también le costó encontrar un espacio en el equipo titular, por lo que afirmó que tendrá que esperar su turno y realizar el mismo proceso en su actual elenco.

“Al comienzo en Sporting Cristal pasé algo similar a lo que me pasó en Fluminense. Empecé no jugando, pero aprendí de los demás y algo que siempre va a marcar mi forma de ser es trabajar duro para estar listo cuando lo requieran. He aprendido mucho, nunca me conformé y vengo haciendo las cosas bien para no desaprovechar la oportunidad cuando llegue”, concluyó.

