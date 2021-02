Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol: ¿por qué se celebra hoy?

Cada 19 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol en honor al día que nació Justin Fashanu, el primer futbolista de élite que tomó la valiente decisión de reconocer de manera pública su homosexualidad en 1990, pero que a causa de la depresión se suicidó en 1998.

Fashanu comenzó su carrera en 1978 jugando para el Norwich City, pero gracias a su talento el Nottingham Forest pagó un millón de libras por su pase, la cantidad más alta que se había dado por un jugador afrodescendiente hasta ese momento.

Sin embargo, comenzaron a surgir rumores sobre su orientación sexual que fastidiaron a su entrenador, entonces fue cedido a préstamo a otros equipos. En ninguno logró consolidarse, no por su falta de aptitudes para el fútbol, sino por los comentarios machistas que terminaron perjudicando su carrera .

Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol y queremos aprovechar la fecha para repensar entre todxs algunas costumbres que tenemos muy arraigadas en nuestra sociedad, en la que el fútbol es la pasión de muchxs.🧵⚽👇 pic.twitter.com/opojIiZ7dK — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) February 19, 2021

En 1990, con el deseo de poner fin a los rumores dio una entrevista al diario The Sun y se convirtió en el primer futbolista en actividad en el mundo en hablar sobre su homosexualidad. A partir de ahí fue víctima de la homofobia en su equipo y no volvió a ser contratado de manera permanente por otro club.

En 1998, un joven de 17 años lo acusó de violación y el hecho fue difundido por la prensa, pero no llegó a ser condenado por la justicia. Tiempo más tarde, se constató que la denuncia fue falsa, pero Fashanu ya atravesaba por una profunda depresión y terminó suicidándose el 2 de mayo de 1998.

“Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia (...) espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”, escribió en su nota despedida.

En homenaje a su coraje y lucha contra el machismo es que cada 19 de febrero es el Día Internacional contra la homofobia en el deporte.