Barcelona vs. Cádiz por DirecTV Sports EN VIVO se enfrentan este domingo 21 de febrero en partido por la fecha 24 de LaLiga Santander 2021. El encuentro se jugará en el Camp Nou a las 8.00 a. m. (hora peruana) con transmisión EN DIRECTO por DirecTV Sports para Latinaomérica y Movistar LaLiga para España. Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles.

El FC Barcelona sufrió una dura goleada por 4-1 ante PSG en la Champions League durante la última semana. El cuadro culé buscará levantarse en el campeonato, donde se ubica en la tercera posición con 46 puntos, a nueve del líder Atlético de Madrid.

El conjunto de Ronald Koeman acumula doce fechas sin perder en LaLiga. Precisamente, la última derrota en el torneo español fue de visita ante el Cádiz el 5 de diciembre del 2020, cuando cayó 2-1.

Por su parte, el Cádiz cayó goleado por 4-0 ante el Athletic Bilbao y sumó cinco partidos seguidos sin ganar. Se ubican en el puesto 15 con 24 puntos, a tres de la zona del descenso.

¿A qué hora juega Barcelona contra Cádiz?

La transmisión del Barcelona vs. Cádiz por LaLiga Santander empezará a partir de los siguientes horarios en los diversos países:

México: 7.00 a. m.

Perú: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

¿En qué canal se transmitirá el Barcelona vs. Cádiz?

Para ver LaLiga Santander, donde Barcelona vs. Cádiz se enfrentarán en el Camp Nou, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Facebook Live, Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar Laliga 1, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

DirecTV Sports EN VIVO: canales por país

DirecTV Sports Perú EN VIVO

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Argentina EN VIVO

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Colombia EN VIVO

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Chile EN VIVO

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Ecuador EN VIVO

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Uruguay EN VIVO

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

DirecTV Sports Venezuela EN VIVO

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera, podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido del Barcelona vs. Cádiz, además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.