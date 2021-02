Zidane elogió a Mbappé y Haaland: “Son dos jugadores del presente y futuro”

Cuando parecía que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo iban a ser las grandes figuras de los octavos de final de la Champions League , aparecieron Kylian Mbappé y Erling Haaland. El primero marcó un hat-trick en el Camp Nou, mientras que el segundo anotó un doblete en el Sánchez Pizjuán para darle la victoria a sus respectivos equipos. Ante tal demostración de su juego, los diarios internacionales los han señalado como los futuros fichajes del Real Madrid.

Durante la conferencia de prensa, Zinedine Zidane fue consultado sobre ambos jugadores y se refirió a la posibilidad de que se conviertan en los próximas figuras del fútbol mundial. “Lo veremos. De todas formas, son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar, todos los jugadores que son muy buenos. Ellos son más jóvenes y lo que están haciendo demuestra que son jugadores de presente y futuro”, comentó ‘Zizou’ en un principio.

Por otro lado, el técnico no se animó a elegir quién es su favorito entre Mbappé o Haaland. “Bueno, como yo te decía, lo que me gusta es ver a los buenos jugadores y son dos jugadores del presente y del futuro, pero no te voy a contestar a quién prefiero. Lo importante es que se vean estos jugadores”, explicó a poco de un nuevo partido de LaLiga Santander.

Asimismo, se refirió al rendimiento que viene demostrando su compatriota francés. “No sorprende a nadie lo que ha hecho Mbappé, porque le conozco. Lo vi como aficionado, y para que quede claro, lo más importante es lo que tenemos que hacer mañana y lo demás lo veo con placer y atención”, sentenció.

