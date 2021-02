Sofía Mulanovich denunció que le quitaron cupo directo al Mundial ISA 2021

Sofía Mulanovich, tres veces campeona mundial de surf, realizó un video contando la situación que vive al no haber sido incluida por la Federación Deportiva Peruana de Tabla (FENTA) en la lista de deportistas clasificados al Mundial ISA 2021.

La deportista de 37 años reveló que se encuentra afligida al conocer de la convocatoria de preselección que publicó la federación para los peruanos (tres hombres y tres mujeres) que representarán al país en la competencia que se avecina, en la que solo consideran a Lucca Mesinas y Daniella Rosas (ganadores de medalla de oro en los Juegos Panamericanos).

“Es algo muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial de El Salvador que será en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA en donde salí campeona (…) La verdad es que estoy muy dolida, porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación”, enfatizó Sofía Mulanovich.

La campeona del Mundial ISA 2019, detalló que merece estar en la competencia como vigente ganadora del certamen que se jugará en El Salvador.

“Un cupo merecido para mí para defender ese título mundial. Yo vengo entrenando para este campeonato ya desde hace varios meses con un programa del IPD. Es por ello que nunca me imaginé que de un momento a otro me saquen de la selección y me quiten este sueño desde que supe que el surf era un deporte olímpico”, expresó Sofía Mulanovich.

La surfista se encuentra en la lista de preselección junto a Vania Torres, Kalea Gervasi, Sol Aguirre, Alesia Moro y Arena Rodríguez.

