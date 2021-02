Sao Paulo vs. Palmeiras EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO HOY por la señal de Premiere FC Brasil, desde el Estadio Morumbi, a las 7.30 p. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en Brasil. El partido corresponde a la jornada 34 del Brasileirao y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Sao Paulo vs. Palmeiras: ficha del partido

Ficha partido ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 19 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. en Perú - 9.30 p. m. en Brasil ¿Dónde? Estadio Morumbi ¿En qué canal? Premiere FC Brasil

Sao Paulo vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Sao Paulo: Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tche Tche, Dani Alves, Luan, Vitor Bueno, Luciano y Cameiro.

Palmeiras: Vinicius, Marcos Rocha, Ronielson, Alan Empereur, Renan, Gabrien Menino, Danilo, Lucas Lima, Scarpa, Patrick de Paula y Luis Adriano.

¿A qué hora juega el Sao Paulo vs. Palmeiras?

Para seguir la transmisión del Sao Paulo vs. Palmeiras, aquí podrás conocer el momento en el que iniciará este compromiso en tu país:

Perú: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (Los Ángeles)

Estados Unidos: 6.30 p. m. (Texas)

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Miami)

Colombia: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver el Sao Paulo vs. Palmeiras?

Para ver el Sao Paulo vs. Palmeiras por la competencia de la liga brasilera, aquí te dejamos los canales de transmisión:

Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus

Guía de canales:

Bolivia: SPO Internacional

Brasil: Premiere

Canadá: SPO Internacional, OneSoccer

Chile: SPO Internacional

Francia: PO Internacional

Alemania: SPO Internacional

Internacional: Fanatiz Brasileirão, Bet365

Italia: SPO Internacional

Panamá: SPO Internacional

Perú: SPO Internacional

Portugal: SPO Internacional

Rusia: SPO Internacional

España: SPO Internacional

Reino Unido: SPO Internacional

Estados Unidos: SPO Internacional, Premiere

Uruguay: SPO Internacional

¿Cómo ver Sao Paulo vs. Palmeiras ONLINE GRATIS?

En caso de que no tengas acceso a VTV ni a VTV Plus, puedes seguir la transmisión en línea del partido Sao Paulo vs. Palmeiras a través de La República Deportes, con el relato de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

