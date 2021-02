Pedro Aquino tras denuncias de racismo en Liga MX: “Estoy feliz con mi color”

El ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna del fútbol mexicano, denunció que al final del duelo que su equipo perdió 1-0 ante San Luis recibió insultos racistas y destacó su orgullo por el color de su piel.

“El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga”, finalizó Torres al cierre del juego por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Félix Torres insinuó que los insultos llegaron de los jugadores reserva del San Luis; explicó que las burlas fueron las que provocaron su expulsión en tiempo de compensación cuando fue a buscar un balón que había salido cerca de la banca del San Luis para reanudar rápido el partido.

“Fui expulsado por reaccionar a unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado en este momento. Siento mucha tristeza porque está pasando esto en el fútbol”, insistió Torres.

Al respecto, nuestro compatriota Pedro Aquino no fue ajeno a la situación, y en conferencia de prensa del América de México, club donde milita, expresó su solidaridad con el zaguero ecuatoriano.

“Yo estoy feliz con mi color y estoy muy contento de haber nacido con este color y pienso que la Federación (mexicana) debe de tomar cartas en el asunto”, acotó el centrocampista de Las Águilas del América.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.