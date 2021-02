Cristiano Ronaldo recibe duras críticas de Cassano: “Siempre fue egoísta”

Juventus sufrió una dura derrota a manos del Porto el pasado miércoles 17 de febrero por la ida de los octavos de final de la Champions League. Cristiano Ronaldo fue uno de los jugadores más criticados por la actuación, pero hubo un comentario en particular que llamó la atención por su dureza, la del recordado Antonio Cassano.

El polémico exfutbolista no tuvo reparos en arremeter contra el atacante portugués , pues sostuvo que es demasiado individualista. Además, dijo que el sistema de juego del técnico Andrea Pirlo no favorece al estilo del delantero de 36 años y también que, a diferencia de su etapa en el Real Madrid, en la Vecchia Signora no tiene socios top en la volante.

Andrea Pirlo se pronuncia sobre la derrota de la Juventus ante Porto. Foto: AFP

El cuadro bianconeri perdió 2-1 en tierras lusas y está obligado a ganar y que no lo anoten en la vuelta, que se disputará el siguiente 9 de marzo. Ronaldo es la principal carta que tiene el estratega italiano en el equipo, pero, pese a que es el máximo goleador en la Serie A, esto no podría bastar para que Juventus avance en la Liga de Campeones.

“Es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles, pero puede que tenga problemas con la idea de juego de Pirlo”, manifestó el ‘Bambino’ sobre CR7. Y agregó: “Siempre fue egoísta, no quiere saber si otros marcan, es el tipo de jugador que vive para marcar. No vive para el juego, vive para el gol, eso es evidente”.

Asimismo, Cassano puso ejemplo de mediocampistas históricos que han beneficiado a jugadores como Cristiano o Messi: “Si le pones a Xavi, Iniesta, Modric o Kroos por detrás te va a marcar 50 goles, pero en la Juve las ideas se están cambiando y presentando un nuevo proyecto de juego. Y aquí está metido en líos y seamos honestos, pasan los años para todos y para él”.

